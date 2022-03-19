Алекс Тєнда кинувся проти Адели Міха за «дражнити» своє минуле

АлексТієнда - творець контенту, який присвяченийвідвідуванню різних країн світу, кожна з його поїздок була задокументована на своєму каналі YouTube, щоб його послідовники могли дізнатися про звичаї, жителів та туристичні об'єкти.

Коли почався напад Росії на Україну, цей ютуб був там і зафіксував, яким був його процес покинути країну і дістатися до Мексики, після його прибуття кілька ЗМІ були зацікавлені в тому, щоб дати йому простір, щоб розповісти свою історію в своїх програмах.

Однак Алекс Тієнда опублікував твіт, щоб запустити себе проти Адели Міха, ютуберпояснив, що ведучий попросив його інтерв'ю, і він відмовився через неприємний минулий досвід. Згодом ведуча згадала «ганебний» момент про її життя і, на думку ютуб, це була якась помста.

(Фото: Захоплення Твіттера/ @AlexTienda)

«Шановний @Adela_Micha , я бачу, що відмовивши вам в інтерв'ю (через ваше погане поводження в попередньому інтерв'ю) привело вас до пошуку мого минулого, щоб сміятися над моєю роботою . Якщо вам це допоможе, я ділюся цим відео, де розповідаю вам, що смішний анекдот: https://youtu.be/FNKPubyYm8o», - написав Алекс Тієнда у своєму першому твіті, тому що йому здалося, що Міча намагається збентежити його чимось, що вже сталося давно.

На своєму шоу Ме ло розповіла Аделі, ведуча показала фрагмент шоу Caso Cerrado, в якому ютубер прийшов скаржитися на свого партнера за нібито секс з овочами. Наскріншоті, який поділився Алексом Тієндою, водій був показаний сміхом над ситуацією так, ніби це щось болісне.

«Із закритої справи в Україну: це був день, коли ютубер поїхав до Касо Серрадо , щоб «подати до суду» дружину за секс з овочами», - написала Адела Міча у своїх мережах, щоб додаток відео.

Слід зазначити, що Caso Cerrado - це програма, де історії людей, які відвідують, драматизуються та перебільшуються, щоб розважатися перед глядачами, це не означає, що вони вигадані та абсолютно вигадані ситуації; але вони також не є реальними судженнями чи вірними копіями кожного біографія людини.

Адела Міха представила кліп з програми (IG: adelamicha)

Відео, яким поділився Алекс Тєнда, було опубліковане в 2014 році, і в ньому він пояснив, що поїхав до Майамі, щоб взяти участь у програмі Telemundo , і постановка попросила всіх розповісти анекдоти, які їх найбільше позначили, тому він вирішив розповісти досвід, повний дурниць; пізніше письменники будували різні кейси для зйомок.

Історія, яку повинен був представити ютуб, полягала саме в тому, що його дівчина мала якусь «одержимість» природою до того, що він займався сексом з фруктами, тому здавалося зовсім недоречним або недоречним, що Адела Міха намагалася висміяти його цим анекдотом.

«(Відео від 7 років тому, і ми всі сміялися про це свого часу, але, безумовно, це спрацює для вас). Я посилаю тобі великі обійми!» , написав Алекс Тяньда, щоб закінчити свій твіт. Поки що Адела Міча не відповіла у власних соціальних мережах.

Адела вже мала чергову суперечку Куартоскуро: Картинки

Цене перша суперечка, якою займається цей комунікатор , оскільки в грудні 2021 рокуАделу Міха сильно критикували громадськість після проведення болючих заяв, поки актриса Сільвія Піналь була госпіталізована до лікарні в Мехіко з питань, пов'язаних з гіпотонією, інфекцією сечовивідних шляхів та позитивним результатом COVID-19.

У розпал цієї комбінації стражданьжурналістка подумала, що картина зовсім не буде заохочувальною для останньої діви мексиканського золотого кіно, тому вона ризикнула попросити свою команду з радіопрограми,яку вона вела підготувати матеріал для того, щоб вона була розповсюдженою як данина.

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