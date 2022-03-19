Жест Алехандро Ріаньо з підприємцями, постраждалими від фестивалю заклинювання

Кілька підприємців постраждали від скасування фестивалю Джеммінга 2022, деякі з них звернулися до своїх соціальних мереж та близьких друзів, щоб продати товар, з яким вони залишилися на своїх стендах, готові прийняти понад 50 000 відвідувачів, які чекали події кожен день з 19 по 21 березня.

У соціальних мережах також можна було спостерігати роздратування деяких відвідувачів, які переповнені перед нічним клубом Casa Babylon, щоб показати невідповідність через недотримання організаторів заходу. Ці люди носили дорожні сумки в руках і шукали пояснення про те, що сталося. Деякіз протестувальників з таких країн, як Еквадор, Болівія, Мексика та Коста-Ріка.

Також було кілька користувачів Інтернету, які через цифрові платформи рекламували різні допоміжні засоби для підприємців, тиражуючи повідомлення, якими вони поділилися про різні продукти, які вони мали намір продати в день події.

На знак співпереживання з постраждалими комік Алехандро Ріаньо зробив важливе оголошення через свої соціальні мережі, в якому він повідомив, що прибуток, який він збирає від своїх виступів у музичній столиці, буде переданий людям, які постраждали від скасування події.

«Цього року в рамках нашого національного туру гроші, які ми зібрали з нашого шоу в Ібаге, будуть передані підприємцям, які були частиною заклинювання і втратили все. Слідкуйтеза інформацією, щоб отримати підтримку з цього боку. Багато сил!» , він написав через свої «InstaStories».

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Осьповний зміст Алехандро Ріаньо :

Комік Алехандро Ріаньо подарує виручку своїх шоу в Ібаге підприємцям, постраждалим від фестивалю Джеммінга. Взято з Instagram @rastreandofamosos

Слова Алехандро Ріаньо швидко перейшли вірусними на різних розважальних порталах, які відповідають за тиражування вмісту знаменитостей у своїх соціальних мережах. У цьому випадку відповідальною особою був «Rastrando Famososos», де він вже перевищує 3500 лайків та понад 120 коментарів, серед яких хороша якість коміка виділяється, коли справа доходить до допомоги нужденним.

«Він, безумовно, найкращий», «Це публікації, які варто побачити», «Чудово більше людей, як він», «Нічого дивуватися ЗАВЖДИ готовий допомагати та підтримувати людей. Ще одна з його прекрасних робіт», «Супер - це ініціатива, яку повинні взяти підприємці», «Цей, якщо він хоче справжніх змін, на відміну від Епа Колумбії, що все, що він робить, - це заповнити кишені і не виконати кілька речей, які він обіцяв», серед інших.

Через свій акаунт у Twitter комік Боготи Алехандро Ріаньо розповів про суперечки, які він мав протягом декількох днів з Мігелем Поло Поло. Незважаючина те, що він не посилався буквально на новообраного політика Палати представників, Спеціальною Circumscription Afro, послідовники актора, який дає життя Хуанпісу Гонсалесу, припустили, що це відповідь на те, що сталося раніше. Вранці14 березня, на наступний день після виборів, Ріаньо поділився ниткою трелів, в яких запевнив, що не повинен бути в центрі дебатів під час голосування.

«Кілька днів тому я сказав, що поділюся тим, що думав після виборів, і ось це йде. Я відкриваю нитку: вважаю, що вибори не є тріумфом обраних, вони повинні бути тріумфом громад і відповідальністю працювати на них. Якщо вони не отримають змін, ніхто не виграє, нічого не відбувається», - почав Ріаньо, а потім детально зупинився на своїх думках щодо виборів.

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