Російський нафтовий магнат, який переслідує Кремль, попросив Захід протистояти Володимиру Путіному: «Він бандит, бандит»

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

«Я вою особисту війну з Володимиром Путіним вже майже 20 років. Це призвело до того, що мене ув'язнили в Росії на десять років, а потім вигнали, з попередженням, що довічне ув'язнення чекало мене, якщо я повернуся. Чи знаю я чоловіка, який все це зробив зі мною? Я думаю, що так. Тому я відчайдушно дивлюся на дефеатистський підхід західних лідерів, таких як Джо Байден, Еммануель Макрон і Нафталі Беннетт», - констатує Михайло Ходорковськийу колонці The Economist.

Колишній російський нафтовий магнат стверджує, що знає, як росіянин вважає західних лідерів слабкими. «Частина проблеми полягає в тому, що нинішні лідери західних країн ніколи не мали справу з головорізами. Його досвід і освіта відносяться до взаємодій між державними діячами», - каже він, додаючи: «Це не так з Володимиром Путіним. Він виріс в КДБ, організації, яка спиралася на силу і презирство до закону. Працюючи в Санкт-Петербурзькій мерії, на початку 90-х років він відповідав за неформальну взаємодію правоохоронних органів з бандитами. У той час Санкт-Петербург сприймався в Росії так, як Чикаго сприймався під час заборони. Замість контрабанди віскі гангстери продавали наркотики і масло».

Михайло Ходорковський (Reuters/Генріх Ніколс/Архів)

Вінстверджує, що часи змінилися, але спосіб вирішення проблем залишився. «Деякі розмови між його наближеними і відомими злочинцями, оприлюднені після розслідування іспанською прокуратурою, допомагають зрозуміти, як відбувалося вбивство Олександра Литвиненка і отруєння Олексія Навального і Скрипаля за вказівкою лідера. Такідії є нормою в колах президента, тому що він за своєю природою хуліган», - говорить він.

«Це кардинальна помилка, що його вважають нормальним державним діячем. Іноземні партнери Росії не розуміють, хто він насправді», -наполягає він.

Він попереджає, що якщо західні країни скажуть, що не збираються відмовлятися від України і все ж роблять саме це, то для Путіна це означає, що вони слабкі. «І це робить можливим, що я буду дивитися на інших сусідів, таких як Естонія, Латвія, Литва і Польща, які раніше також були частиною Російської імперії», - попереджає він.

Руйнівний образ після російського бомбардування в Києві (REUTERS/Марко Джуріца)

Вигнаний бізнесмен стверджує, що Путін в його голові вже давно воює не з Україною, а зі США. Він каже: «Звичка безкарності серед головорізів вщухає не так швидко. А це означає, що, ймовірно, буде гірша війна».

Він нагадує, що Путіну вдалося підвищити свій позитивний імідж, коли прийшов до влади, в 1999 році, з чеченською війною. Він вирішив проблему контролю свого «виконуючого обов'язки президента» Дмитра Медведєва, вирушаючина війну з Грузією в 2008 році. Йдучи на війну за наказом Путіна, Медведєв був змушений відмовитися від власного порядку денного модернізації. А також вирішили проблему популярності в 2013-14 роках шляхом взяття Криму.

І він робить жорстокий прогноз: «У 2024 році відбудуться вибори, і Путін запустить нову «спеціальну операцію». Молдова занадто мала, тому, ймовірно, в Прибалтиці або в Польщі. Якщо Путіна не зупиниться в повітрі над Україною, НАТО повинна буде боротися з ним на місцях».

Крім того, він стверджує, що у російського президента є маніакальний психоз. «Він одержимий тим, що він є історичною фігурою, як Сталін. Він поставив біля дверей свого Кремля величезну статую князя Володимира, творця Росії. Але він не самогубство. Він використовуватиме ядерну зброю лише в тому випадку, якщо вважає, що відповіді не буде».

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