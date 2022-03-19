Проблиск німецького дня

Результати та бомбардири матчів 27 туру німецької футбольної ліги, який проходить з п'ятниці по неділю:
- п'ятниця:
Бохум 0
Боруссія Монхенгладбах 2 плея (55), Емболо (61)
- Субота:
Штутгарт 3 Вальдемар (44), Мармуш (78), Томас (85)
Аугсбург 2 Ган (6), Грегоріч (45+1)
Майнц 4 Беркардт (1, 75 покарання), Ніахате (65 покарань), Інгварцен (79 кримінальний)
Армінія Білефельд 0
Герта Берлін 3 Старк (39), Бельфодель (63), Тусарт (74)
Хоффенхайм 0
Грайтер Фюрт 0
Фрайбург 0
(17х30 GMT) Баварія Мюнхен
Юніон Берлін
(14х30 GMT) РБ Лейпциг
Айнтрахт Франкфурт
(16h30 GMT) Вольфсбург
Байєр Леверкузен
(18h30 GMT) Кельн
Боруссія Дортмунд
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