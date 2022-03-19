Проблиск німецького дня

Результати та бомбардири матчів 27 туру німецької футбольної ліги, який проходить з п'ятниці по неділю:

- п'ятниця:

Бохум 0

Боруссія Монхенгладбах 2 плея (55), Емболо (61)

- Субота:

Штутгарт 3 Вальдемар (44), Мармуш (78), Томас (85)

Аугсбург 2 Ган (6), Грегоріч (45+1)

Майнц 4 Беркардт (1, 75 покарання), Ніахате (65 покарань), Інгварцен (79 кримінальний)

Армінія Білефельд 0

Герта Берлін 3 Старк (39), Бельфодель (63), Тусарт (74)

Хоффенхайм 0

Грайтер Фюрт 0

Фрайбург 0

(17х30 GMT) Баварія Мюнхен

Юніон Берлін

(14х30 GMT) РБ Лейпциг

Айнтрахт Франкфурт

(16h30 GMT) Вольфсбург

Байєр Леверкузен

(18h30 GMT) Кельн

Боруссія Дортмунд

. /BDS/ДР