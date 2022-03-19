1-1. Хороший момент Торрейри гіркіє Інтер

Рим, 19 мар Гол уругвайського Лукаса Торрейри поставив Інтер на мотузки цієї суботи, який врятував точку проти Фіорентина (1-1) завдяки голландському Дензелу Дамфріса і який дуже відданий у боротьбі за зняття «Scudetto» після цього тридцятого дня Серії А. Інтер був у вільному падінні з тих пір, як вони втратили дербі до Мілана. Цієї суботи втрати хорватського півзахисника Марсело Брозовича та голландця Стефана Де Врія в обороні не допомогли твердій Фіорентіні, яка в цілому була кращою. Торрейра мила з ансамблем «Віола». Його тренер, італієць Вінченцо Італьяно, виносить найкращу версію уругваю в медулларі та експлуатує свій приїзд у цей район, як минулого тижня, в якому його мета дала три очки Флоренції. «Fiore» був кращим у першій половині, з тиском, який задушив початок інтермістського м'яча, скориставшись важливою втратою Брозовича. А на 49-й хвилині він знайшов свою нагороду через постріл з Торрейри після хреста від свого аргентинського товариша по команді Ніко Гонсалес. Але радість його тривала недовго. Лише через п'ять хвилин Дамфріс очолив, вільний від слідства, після свого десятого приходу сезону в зону суперника, хрест хорватського Івана Перісіча, щоб відповідати конкурсу та дати надію своїй команді. З цього моменту у партії не було власника. Обидві команди хотіли домінувати, але це була війна без переможця. Були випадки, щоб розширити рахунок - навіть пенальті проти аргентинського Лотаро Мартінес, який VAR повинен був виправити, - але сейви словацького Саміра Гандановіча та італійця П'єтро Терракчіано залишили рахунок у нічиї. Інтер безуспіху намагався відчайдушно, усвідомлюючи, що нічия може коштувати дорого в цей момент чемпіонату. З цим «пункцією» neroazzurri 'є третім з 60 очками і грою менш зіграною, три з Неаполя та Мілана, яким все ще доводиться грати проти Кальярі, який потребує очок; тоді як Фіорентина восьме і тисне Аталанта, Рома та Лаціо в боротьбі за європейські місця. НАЧАЛЬНИК tfc/ism