Без Guardado або Funes Mori Мексика стикається з ключовими матчами

МЕХІКО (AP) - З горезвісними абсансами Андреса Гвардадо та Рогеліо Фюнеса Морі та Ізраїлю Рейєса та Сантьяго Гіменеса як великі новини, Мексика оголосила в четвер список з 29 гравців, щоб зіткнутися з трьома матчами, які визначать краватку кубка світу.

Гвардадо, капітан мексиканської команди та іспанський гравець Бетіса, отримав травму задньої частини лівого стегна, тоді як нападник Фунес Морі, один із спойлерів аргентинського тренера Херардо Мартіно, також не зможе бути там, тому що він отримав травму правого стегна.

Наступного четверга Мексика прийме Сполучені Штати, відвідає Гондурас наступної неділі та прийме Сальвадор у середу, 30 березня, щоб закрити кваліфікацію Conccaf на Катар 2022.

Tri має 21 очко і займає третє місце у фінальній восьмикутної краватки, останньому, який надає прямий квиток на чемпіонат світу. На вершині Мексики знаходяться Сполучені Штати, які мають той самий урожай, але кращу різницю м'ячів, і Канада, яка є лідером з 25 балами.

Панама має 17 очок, і є четвертим, тому поки що вона мала б право грати міжконтинентальний плей-оф проти збірної з Океанії, ймовірно, Нової Зеландії.

Обладнання

Лучники: Гільєрмо Очоа (Америка), Родольфо Кота (Леон), Джонатан Орозко (Тіхуана) і Альфредо Талавера (Пумас).

Загерос: Хорхе Санчес (Америка, Херардо Артеага (Генк, Бельгія), Йохан Васкес (Генуя, Італія), Джуліан Араухо (LA Galaxy, США), Ісус Галлардо (Монтеррей), Сезар Монтес (Монтеррей), Гектор Морено (Монтеррей), Ізраїль Рейес (Пуебла), Нестор Араухо (Сельта), Іспанія), Ісус Ангуло (Тигрес).

Листівки: Едсон Альварес (Аякс, Голландія), Гектор Еррера (Атлетіко Мадрид, Іспанія), Карлос Родрігес (Cruz Azul), Луїс Ромо (Монтеррей), Родольфо Пісарро (Монтеррей), Ерік Агірре (Монтеррей), Ерік Гутьєррес (PSV Ейндховен, Голландія) та Дієго Лайнес (ПСВ Ейндховен, Голландія) та Дієго Лайнес (Дієго Лайнес (PSV Ейндховен, Голландія) Бетіс, Іспанія).

Нападники: Генрі Мартін (Америка), Сантьяго Гіменес (Блакитний Хрест), Уріель Антуна (Блакитний Хрест), Алексіс Вега (Чівас), Хірвінг Лозано (Наполі, Італія), Ісус Корона (Севілья, Іспанія) та Рауль Хіменес (Вулвергемптон, Англія).