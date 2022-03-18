З Tigre-Platense як родзинкою, починається дата класики: час, телебачення та формування трьох ігор дня Кубка Ліги

Незважаючи на те, що основна частина матчів з найбільш емоційними компонентами завдяки суперництву між командами буде в період з суботи та неділі, цієї п'ятниці Кубок Ліги представить кілька пропозицій щодо початку сьомого туру, класики. Для піка найцікавіше відбудеться у Вікторії, де Тигре прийматиме Платенсе. Але в продовженні міжзональної дати конкурсу також буде ще дві пар:Алдосіві-Патронато, в Мар-дель-Плата та Барракас Централ-Сарм'єнто, на дворі Хуракан.

АЛДОСІВІ-ПАТРОНАГ:

Альдосіві та Патронато, віч-на-віч у Мар-дель-Плата (@clubaldosivi)

У Мар-дель-Плата відбудеться остаточний, очікуваний постійністю: ті, хто очолює Мартін Палермо, який приходить з відновлення після падіння проти Барракас Сентрал з перемогою над Тигре, захищатимуть свій будинок від Опікунської ради, яка прибуває солодко після побиття Платенсе у Вісенте Лопес.

El Tiburón матиме можливість розмістити себе у відбірковій зоні до чвертьфіналу Кубка Ліги, чекаючи того, що станеться з іншими суперниками у їхньому районі, якщо вони складуть до трьох. Зі свого боку, Меценату потрібно якомога швидше пожинати очки, оскільки він колоїст у середній таблиці і зовсім не розпочав конкурс (4 поразки та нічия).

Ймовірніутворення:

Стадіон: Хосе Марія Мінелла.

Гора: 16:00.

Суддя: Хорхе Баліньо.

Вінбуде телевізійний: TNT Sports.





ТИГР-ПЛАТЕНСЬ:

Тигре і Платенсе, віч-на-віч для честі

Той, який зіграє у Вікторії, буде спарюванням з класичним ароматом. Матадор і кальмари мають історичне суперництво і поставлять честь на карту. Це буде ще одна важлива зустріч через середній таблиці.

Ті, хто очолює Дієго Мартінес, прибувають після програшу свого непереможного матчу в Мар-дель-Платі проти Альдосіві, хоча його кампанія у поверненні до Прімера більш ніж прийнятна: три нічиї та дві перемоги ставлять його в зону входу до чвертьфіналу Кубка Ліги.

Реальність Маррона інша: після блискучого старту з двома перемогами і нічиєю команда Клаудіо Спонтона виграла три поразки поспіль (Banfield, Union і Patronato), які змусили його свідомо впасти в Зону А і середню таблицю. Він шукає одужання у складній опорі.

Ймовірніутворення:

Стадіон: Хосе Делладжіованна

Гора: 19:15.

Суддя: Яель Сокіл Перес.

Телебачення: Громадське телебачення та ESPN.





КАЗАРМИЦЕНТРАЛ-САРМІЄНТО:

Barracas Central виграв двох з двох з моменту прибуття Альфредо Берті

Думаючи про таблицю нижче і вище, Гуапо і Грін зіткнуться на суді Хуракана.

За допомогою Альфредо Берті, який замінив Родольфо Де Паолі з технічного водіння, команда Barrican здобула дві перемоги у двох матчах і більше не є колоїстом у Зоні B (вона ділиться останнім кроком з Ланусом, Арсеналом, Центральною Кордобою де Сантьяго-дель-Естеро та Велесом). Після чотирьох послідовних падінь тріумфи проти Альдосіві та Центрального в Росаріо були водою в пустелі.

З протилежного боку Ізраїль Дамонт спробує відновити переможний шлях після жеребкування проти Ньюелла в Хуніні. Sarmiento, який до цих пір ледь зафіксував програш Платенсе в змаганнях, підніметься на вершину зони А, якщо він виграє сьогодні як відвідувач.

Ймовірніутворення:

Стадіон: Томас Адольфо Дуко (місцевий Барр.ACAS).

Гора: 21:30

Суддя: Герман Дельфіно.

Будепо телебаченню: Fox Sports Premium.





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