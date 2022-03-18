Вільям Ферруфіно, болівійський «герой Діснея», який утримує палькачупас

Ла-Пас, 18 мар Щодня Вільям Ферруфіно ходив чотири години на день, щоб дістатися до своєї школи. По дорозі його вразили кольори птиці, настільки, що він почав спостерігати за її способом життя, гніздами і навіть дізнався її пісню, не знаючи, що через роки вона стане одним із «героїв» збереження однієї з ендемічних птахів Болівії. 15 кілометрів йому довелося проїхати на навчання, від громади Сумая до Атену, в муніципалітеті Аполо у департаменті Ла-Пас, наблизили його до палькачупи, ендемічної птиці Болівії, що в Кечуа означає «розколотий хвіст або обрізаний хвіст», розповідає Ефе Ферруфіно. Його добровільна прихильність до збереження цих птахів принесла йому визнання як «Герой збереження Діснея», нагородою, присудженою 15 людям у всьому світі за внесок у захист дикої природи та природних середовищ існування. Ферруфіно, який входить до складу корінних жителів Лос-лекос, коментує, що перше, що зачарувало його про цю тварину, - це жовтий колір його пір'я та вилка в хвості. Потроху він почав спостерігати, що на його шляху було кілька екземплярів цього птаха, і він навчився розпізнавати їх гнізда та їх пісню. Його інтерес перевершив з роками, і він навчився свистіти, нагадуючи пісню палькачуп. З цим він ідентифікував і візуалізував їх. «Вокалізація дуже м'яка, спів можна почути на 50 метрах, якщо ви експерт, спів цього виду дуже допомагає їх візуалізувати», - каже Ферруфіно. З усіма знаннями, які він мав про цей вид, кілька біологів зв'язалися з ним, щоб стати його провідником і допомогти їм знайти зразки для їх вивчення та проведення досліджень для їх збереження. Саме за допомогою цих досліджень і дискусій з біологами він почав дізнаватися більше інформації про цей вид і розуміти важливість його збереження, а також виявляти фактори, які йому загрожували. У 2010 році він співпрацював з моніторингом цього виду і нарахував не менше 800 екземплярів, але вважає, що сьогодні їх «набагато менше», оскільки поголів'я і «відкриття доріг» знищують частину місця їх проживання. «Скорочення рослин і дерев, необхідних для цих птахів, впливає на їх популяції, ми бачимо все менше гнізд», - підкреслює він. РЕЗЕРВ ДЛЯ ПТАХІВ Відзначаючи вплив середовища проживання палкачуп, громади Аполлона разом з громадянським об'єднанням Armonía вирішили зберегти ареал проживання цього важливого виду та підготувати заповідник для цих птахів. На місці вони посадили деякі рослини та дерева, на які впливає сільське господарство та тваринництво, такі як Хігерон чи Мапахо чи Юрій, де палькачупи поклали свої гнізда. «Є принаймні сім видів, які є найбільш поширеними, коли птахи роблять гніздо або харчуються плодами, необхідними для збереження цих птахів», - сказав Ферруфіно. Ось чому «важливо», щоб цей заповідник мав достатню кадрову та фінансову підтримку для спостереження за цим видом на місці. «Зараз у нього немає коштів, він паралізований, але це як резерв громади, який може бути великим туристичним потенціалом, який також допомагає громадам», - говорить болівійська. Ферруфіно також відповідає за розмову з дітьми про цей вид, щоб у майбутньому вони також подбали про популяції цих птахів, які зустрічаються лише в парку Мадіді, одному з найрізноманітніших природних заповідників у світі. ПРИЗ Ферруфіно дізнався, що він був обраний одним із одержувачів премії «Герой Діснея» за допомогою телефонного дзвінка біологів охорони дикої природи (WCS) і буде нагороджений 1500 доларів. «Для мене це було багато хвилювання і радості, ми природоохоронців дуже мало, але це змушує мене слідувати цій роботі, яку я роблю добровільно і тому, що я люблю робити», - сказав Ферруфіно. Він додав, що виконує цю роботу вже 22 роки «без будь-якого інтересу», але знає, що важливо зберегти природу і вид країни. «Головне - робити те, що нам подобається, і цінувати те, що у нас є, перш ніж воно зникне», - сказав Ферруфіно. В даний час він займається ремеслами разом з громадським підприємством, і вони роблять брелоки та лотки, серед інших предметів, для продажу населенню. Йоланда Салазар