Ким був Сан-Патрісіо і чому він святкується 17 березня

Кожного 17 березня різні міста по всьому світу відзначають День Святого Патріка, який складається з культурного та релігійного вшанування пам'яті.

Святий Патрік народився на заході тодішньої Британії в 390 році, згідно з текстом Сповідь Святого Патріка , перекладеного Раулем Лавалле. У той час пірати ірландського походження грабували римські села і в одному з таких подій його викрали, коли йому було 16 років і відвезли до Ірландії .

У написанні Сповідь , зроблене святим Патріком, показало, що він жив з християнською сім'єю: його батько був кліриком, а дід - священиком, саме тому на нього вплинуло його релігійне сімейне середовище. Після того, як його викрали, він був проданий, щоб бути рабом в Ірландії, ця ситуація змусила його думати про Бога більше.

У День Святого Патріка прийнято пити пиво і носити зелені вбрання (Фото: Ніколас Штульберг)

Патрік втік через 6 років і повернувся додому до Британії, де залишився зі своєю сім'єю і готувався стати дияконом , а згодом священиком. Він присвятив себе вивченню Біблії, їздив до Галлії, але все його церковне виховання було зроблено за місцем його народження.

Один з його друзів доклав зусиль, щоб Патрік був призначений єпископом християн Ірландії. Він здійснив поїздки в затишні місця, щоб проповідувати євангелію і головним чином хрестити. Він також присвятив себе святкуванню Євхаристії, висвятив священнослужителів і встановленню релігійних осіб.

Після того, як Святий Патрік заснував церкви і переконав людей бути частиною католицизму, він помер близько 461 і з цієї дати вони відзначають свою річницю жалоби . У таких місцях, як Нью-Йорк, Аргентина, Ірландія, деякі простори Мексики відзначили традицію, і саме тому його відзначають у супроводі пива.

Заходи до Дня Святого Патріка в Музеї Інтервенцій (Фото: Музей інтервенцій)

Згідно з аналізом Statista Iralanda, він є серед місць, де найбільше споживання пива, це пов'язано з Днем Святого Патріка, оскільки під час обмежень у Великий піст не дозволялося вживати алкогольні напої, за винятком днів, коли з цієї причини є богослужбове свято 17 березня. Люди збираються в бари, одягаються в зелений колір і конюшині прикраси.

Місцядля святкування Дня Святого Патріка

Сьоме видання Свята Святого Патріка відбудеться в Музеї винаходів з 17 по 20 березня 2022 року з метою поширення кельтської культури в столиці. Вхід безкоштовний, будуть такі заходи, як конференції, фільми, концерти, пам'ятний парадо 11:30 ранку в неділю тур розпочнеться з саду Ідальго, там також буде танцювальний

* Розклади:

* п'ятниця 18 березня о 12:30 відбудеться показ фільму «Секрет книги Келлса», о 15:00 відбудеться конференція з батальйону Святого Патріка та ірландської діаспори у світі.

БатальйонСвятого Патріка

Батальйон був військовою частиною, яка складалася з людей різних національностей, в якій ірландський народ об'єднав зусилля з мексиканськими військами для боротьби з армією США в році з 1846 по 1848 рік брав участь . На місці є пам'ятна дошка з іменами тих, хто сформував батальйон Сан-Патрісіо, поруч є кіоски мексиканського антохітоса, вона знаходиться на площі Сан-Хасінто № 5 в мікрорайоні Сан-Анхель.

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