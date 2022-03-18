Війна з інфляцією: без конкретних заходів Альберто Фернандес наполягає на контролі цін та законі про постачання

Нарешті, виступ Альберто Фернандес, в якому він пообіцяв розпочати «війну з інфляцією», не мала конкретних заходів для підштовхування цін вниз. У записаній промові Президент наголосив, що Конгрес схвалив угоду з МВФ про рефінансування боргу Маурісіо Макрі та зазначив , що вплив російського вторгнення в Україну матиме на товари та товари.

В результаті він підкреслив наслідки, які може мати збільшення пшениці: «Це збільшить витрати на виробництво хліба, локшини, борошна, які споживають мільйони аргентинців і аргентинців. Іце не збільшення, яке, на жаль, ми страждаємо через макроекономічний розлад, з яким ми зіткнулися, а скоріше вплив, який би вразив домогосподарства ще більше з незвичайним збільшенням основного кошика».

Тому він передбачив, що «стабілізаційний фонд буде створений з метою запобігання передачі цього підвищення міжнародної ціни на ціну, сплачену аргентинцями та аргентинцями» , і заявив, що міністри економічного району вживуть необхідних заходів і будуть нести відповідальність для спілкування з ними з завтрашнього дня.

«Я вирішив, що економічний кабінет повинен зосередитися з цього моменту на реалізації всіх заходів, необхідних для боротьби з інфляцією, зокрема того, що ми бачимо в продуктах харчування. Ядав вказівки своїм міністрам будувати угоди з різними секторами, але вони не соромляться застосовувати всі інструменти держави для встановлення та виконання необхідних заходів. Вонибудуть нести відповідальність за те, щоб вас щодня інформували про заходи, які будуть впроваджуватися з цього самого моменту», - сказав президент.

Ціни на пшеницю були там, де Президент підкреслив у своєму виступі

Крім того, як очікував Infobae , він ратифікував, що він скликає з цього понеділка представників виробничі сектори, підприємці, формальні працівники та народна економіка, представники сільської місцевості та торгівлі, малих та середніх підприємств та громадянського суспільства.

Зрештою, він погрожував односторонніми заходами з боку держави, якщо вона не досягла розуміння з усіма залученими секторами: «Ми сподіваємось знайти угоди, які допоможуть знизити інфляцію та забезпечити збільшення купівельної спроможності заробітної плати. Мине припиняємо контролювати та контролювати ціни, застосовуючи при необхідності закон про постачання та використовуючи всі наявні у держави інструменти для досягнення мети контролю цін».

«Наша битва сьогодні проти спекулянтів. Проти жадібних. Проти тих, хто прагне навіть в таких складних ситуаціях отримати надзвичайний дохід. Проти звичних агореро, які спробують встановити збереження, хто може або шукати швидких винуватців і простих відповідей», - наполягав він.

Він додав: «Я не втомлюся повторювати це: ніхто не врятується один. Я вислухаю ваші пропозиції та ваші проблеми та передаю вам шляхи, які ми приймаємо. Настав час кожному сектору подумати про свій внесок у цей відповідальний момент у світі та в Аргентині».

Потім він перерахував цілі, які він планує досягти за допомогою цих заходів, які будуть відомі з завтрашнього дня: «Ми збираємося консолідувати резерви Центрального банку. Ми сприятимемо інвестиціям та вітчизняному виробництву. Ми збираємося вдосконалити фінансування державної політики. Мибудемо поглиблювати діалог та пошук угод, щоб стримувати ціни та покращити доходи».

Значна частина виступу була адресована наслідкам вторгнення Росії в Україну: «Росія і Україна — дві дуже важливі країни світового виробництва зерна. Вонизабезпечують майже 30% світового експорту пшениці та майже 80% експорту соняшникової олії. Тодіконфлікт в кінцевому підсумку зачіпає весь світ, оскільки він впливає на виробництво сировини, яка є центральною для нашої щоденної їжі. Я говорю про борошно, хліб, локшину та десятки продуктів, які ми споживаємо у своєму повсякденному житті».

Він продовжив: «Саме тому всі країни швидко починають шукати пропозиції цього товару, і ціни стрімко починають зростати. Фрагмент інформації дозволить їм виміряти серйозність проблеми. До 20 лютого, в день спалахнула війна, тонна пшениці коштувала менше 300 доларів. Початок конфлікту почалося незвичайним підйомом, який вивів його на рекордні рівні. Усвітовій історії пшениця ніколи не коштувала того, що коштувала в наші дні, досягаючи значень більше 400 доларів за тонну».

Щоб довести його до аргентинського рівня, глава держави на прикладі: «Внутрішня ціна пшениці, що використовується для хліба, яка продавалася приблизно на рівні 26 000/27 000 песо за тонну до 20 лютого, швидко виросла до значень вище 30 000 песо, як тільки почався конфлікт, а в останні дні він перевищує 35 000 песо за 30,000 песо тонну».

«Це явно впливає на нас і додає до багатьох проблем, які ми вже маємо, і які ми всі вже знаємо. Було б абсурдно взяти провину за нашу інфляцію щодо війни. Але правда полягає в тому, що це негативно впливає і викликає більші проблеми. Мійобов'язок попередити вас, що цей міжнародний контекст ще більше ускладнює справи. Інфляція є серйозною проблемою для аргентинців і аргентинців. Війна це посилює», - сказав він.

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