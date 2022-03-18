Війна і хліб: продукти, залежні від нафтопродуктів

У недавньому інтерв'ю BBC Свейн Холсетер, генеральний директор північноамериканської транснаціональної компанії Yara, зізнається, що через війну і, як наслідок, дефіцит природного газу в країнах, що конфліктують, відсутність хімічних добрив спричинить голод: «Половина населення планети отримує їжу завдяки використанню добрив... І якщо це буде усунуто, продуктивність буде знижена на 50%». Іншими словами, ціни на продукти харчування, вироблені з агрохімікатів, збираються зростати, створивши глобальну продовольчу кризу.

Яра, гігант хімічних добрив, є частиною агропродовольчої ланцюга, глобальної підсистеми, яка знесилювала і зробила мільйони фермерів та фермерів у всьому світі залежними від своєї продукції.

Ключовим входом для сільського господарства є азот. Він дуже рясний в атмосфері, і є природні механізми, які дозволяють його захопити і зробити придатним для сільськогосподарських культур. Ці агроекологічні методики добре вивчені, але у них є недолік: їх застосування в масових масштабах не залишало б прибутку для мегакорпорацій і усуне залежність від фермерів.

Майже весь азот, який використовується як добриво, отримують через процес Хабер-Бош, який споживає промислові кількості викопного газу для отримання аміаку, основи азотних добрив, а Яра покладається на велику кількість російського газу для своїх європейських заводів.

В інтерв'ю генеральний директор зізнається, що «близько чверті ключових поживних речовин, що використовуються у виробництві продуктів харчування в Європі, надходять з Росії». АлеЄвразійський гігант також виробляє величезну кількість інших поживних речовин, таких як калійні та фосфати, які є ключовими для виробництва хімічних добрив, що підтримують агропромисловий ланцюг. Незабаром після інтерв'ю російський уряд закликав своїх виробників припинити експорт добрив.

Сьогодні, коли цей основний регіон перебуває на війні, місцеві агробізнеси потирають руки, коли піднімають ціну на хліб і обчислюють свої доходи в умовах глобалізованого світу на межі термінальної продовольчої кризи.

Екологи та вчені попереджають це протягом десятиліть: ця лінійна та нафтозалежна система виробництва продуктів харчування нездійсненна. А ланцюг поставок продовольства, який далеко не постачається місцевими виробництвами сьогодні, заснований на глобалізованому агробізнесі, надзвичайно крихкий і вразливий.

До цього додається і те, що сказала МГЕЗК: через зміни клімату буде дефіцит води, і до середнього показника цього століття найбідніша половина людства заплатить наслідки голодом і вимушеною міграцією.

Земля більше не несе тягар, накладеного на неї нашим способом відношення до неї. Це термопромислове суспільство, створене теплом викопного палива, яке було дешевим, але зараз дефіцитним, дорогим і небезпечним, більше не може приймати його.

Агроекологію більше не слід розглядати лише як альтернативу: це спосіб почати відслідковувати шлях голоду та продовольчої залежності та цінувати сільськогосподарські роботи.

А уряди повинні гарантувати доступ до землі тим, хто населяє та піклується про неї.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ