Володимир Путін поговорив з Еммануелем Макроном і звинуватив Україну у «воєнних злочин»

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin speaks with his French counterpart Emmanuel Macron during a video conference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia June 26, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

Президент Росії Володимир Путін розповів своєму французькому колезі Еммануелю Макрону в середу, що українські війська винні в «численних військових злочин» і що російські війська роблять «все можливе», щоб запобігти загибелі цивільних осіб, повідомили в Кремлі.

У цій розмові «звернули увагу на численні військові злочини, які щодня вчиняються українськими силовиками, включаючи масові ракетні та артилерійські удари по містах Донбасу », - це регіон на сході України, підконтрольний проросійським угрупованням, йдеться в повідомленні Кремля.

Путін повідомив Макрону, що російська армія «робить все можливе для збереження життя мирних жителів, в тому числі організовує гуманітарні коридори для безпечної евакуації», повідомляє Кремль.

Житель Маріуполя в квартирі, пошкодженій російськими бомбардуваннями (REUTERS/Олександр Єрмоченко)

У телефонній розмові, яка була «французькою ініціативою», зазначило російське президентське джерело, обидва лідери також говорили про триваючі переговори між Москвою і Києвом щодо припинення військової операції в Україні.

У відповідь Макрон закликав Путіна до «конкретних і перевірених» заходів щодо зняття облоги Маріуполя на південному сході України, а також негайного припинення вогню та надання гуманітарного доступу.

За словами Єлисейської телефонної розмови, тривалістю однієї години і десяти хвилин, Макрон повторив свою «надзвичайну стурбованість» ситуацією в тому місті, яке перебуває в облозі російськими військами майже три тижні і ледве має основні запаси їжі, ліків, питної води, газу або електрику.

Тим часом радник президента України Михайло Подоляк заявив, що заяви Росії про переговори щодо припинення конфлікту прагнуть «створити напругу в ЗМІ», наголошуючи, що українські позиції залишаються твердими.

Фото президента Росії Володимира Путіна на зустрічі з його урядовцями 10 березня 2022 року (Спутник/Михайло Климентьєв/Кремль через REUTERS)

У повідомленні, розміщеному через свій аккаунт в соціальній мережі Twitter, Подоляк заявив, що комюніке Росії про діалог «є лише його запитами».

«Всі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в ЗМІ», - додав він, зазначивши, що позиції Києва «не змінилися: припинення вогню, виведення військ і сильні гарантії безпеки з конкретними формулами».

У неділю з'ясувалося, що переговорні команди почали сприймати певні точки дотику в переговорах щодо припинення вогню та призупинення російського вторгнення в Україну, хоча попереду ще довгий шлях до конкретних позицій.

Жодна з двох переговорних команд не хотіла робити запити публічно. Досих пір було відомо, що Росія вимагала від України визнати самопроголошені республіки Донецька і Луганська, забути її прагнення до Криму і обіцяти, що вона ніколи не приєднається до НАТО, вимагає неприйнятних в принципі для України.

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