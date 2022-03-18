Vive Latino через свою історію: понад тисячу груп на 22-річному фестивалі

Іберо-американський фестиваль музичної культури Vive Latino повернувся на трек із виданням 2022 року, через два роки, коли вони не мали жодних дій через Пандемія COVID-19 , яка поставила під контроль усіх.

Але це неневідома ситуація для фестивалю, насправді він пережив важкий час під час пандемії грипу A H1N1 у 2009 році , що змусило змінити лише дату, але вона залишалася постійною.

Це, безсумнівно, найдовший фестиваль, але також найбільший, найзначніший і найважливіший у мексиканській музичній індустрії, оскільки він відкрив свої двері для року, реггі, металу чи репу, а також до північної групи, кумбії, тропічної, електронної чи пастки.

Майже щорічна зустріч на Автодромо Ерманос Родрігес зросла таким чином, що вона перейшла від кількох етапів, до монтажу всередині індійської сцени, Есцени та Тельселя, наметів VL та Intolerante, кільця Lucha Libre, комедійного будинку, сцени «Моментів» та районів навіть для семінарів, переговорів, підписання автографів, продаж товарів, продуктів харчування, туалетів, виставок тощо.

VL був визнаний відкриттям дверей для численних жанрів і проектів по всьому світу (AP Photo/Rebecca Blackwell, архів)

Але звернемося до справжніх головних героїв історії, тих, хто на сценах, зі зібраними інструментами та з усього світу, зіграв понад 150 000 чоловік під час рок-н-ролу , який, наприклад, у 2014 році тривав 4 дні на святкування 15-річчя Фестивалю.

Дані, з останнім оновленням 2022 року, показали, що загалом за 22 роки зіграла тисяча 108 груп з 45 країн надекількох сценах «Вів», що дає в цілому 1743 концерти.

Протягом цього часу вигнуті стенди та корти Іберо-американського фестивалю музичної культури бачили народження багатьох національних та міжнародних проектів, на жаль, він також бачив їх окремими, але йому вдалося зібрати кілька інших, або це стало свідком зльоту сольної кар'єри і, на жаль, також побачив померти до невеликої кількості.

У цифрах Мексика також є домінуючою, будучи цією, звичайно, країною, де народилася музична пропозиція. Всього582 національних гуртів пройшли через його етапи, досягнувши меж 85 місцевих груп у 2012 році.

За всю свою історію у Vive Latino він мав на своїх сценах понад тисячу груп на радість понад 100 000 людей на Автодромо Ерманос Родрігес (Фотомистецтво: Джовані Перес)

Ця цифра контрастує з роком, в якому фестиваль провів найбільшу кількість груп. Длявидання 2014 року було загалом 162 групи, в яких лише 80 були мексиканськими, 55 з Іберо-Америки та ще 25 з інших широт.

10виступів Liquits, альтернативної рок-групи з Мехіко, вперше виділилися на Vive Latino 2001 і попрощалися не тільки з фестивалем, але і з музичними сценами в 2019 році, закінчивши свій час як група.

За ним слідують цифри, також з Мехіко, Ла-Гусана Сіега, Зое та Пантеон Рококо, а також мексиканці, з Сьюдад-Сателіт, із DLD із загальною кількістю 9 участікожен, відчувають центральну Мексику найбільш домінуючою областю.

Пізніше, з 8 концертами, Елі Герра та Ель Гран Сіленсіо, проекти з Монтеррея, Нуево-Леона, північної Мексики, як це зробила Джульєта Венегас, народжена в США, але базується в Тіхуані з дитинства і, нарешті, столиці Ла Лупіти та Молотова.

Найпопулярніші мексиканські групи, що грали в Vive Latino (Фото: Jovani Перес)

Якщо говорити про іноземні групи, тема дає нам багато обговорювати, але ми не можемо заперечувати, що курація була великого рівня. Аргентинавиділяється серед найбільш затребуваних національностей, за якими слідують США, дивно, Іспанія, Чилі і навіть Колумбія.

Однак групи, які з'являлися найчастіше на фестивалі Vive Latino 22 роки, родом з Аргентинської республіки. Бабасонікиз 9 виступами, Автентичні декаденти з 8 концертами та з 5 берсутом Вергарабат, Лос Калігаріс, Фабулосос Каділлакс, Лос Перікос та Всі ваші мерці.

У цьому останньому рангу, «пентаконсьєртосі» музично-культурного фестивалю, також є Лос-Бункерс де Чилі, який розлучився після концерту в Vive Latino, а також Лос-Трес та Люсібелл тієї ж національності, нарешті, від Венесуели, громадського розладу та Лос -Амігос Invisibles.

Але на порядку денному немає англосаксонської групи, яка, незважаючи на цілком іберо-американський фестиваль, дала місця іншим країнам, таким як Великобританія, США, включаючи Німеччину, Австралію, Бельгію, Канаду, Фінляндію, Японію, Південну Африку та інші.

Іноземні групи, які найбільше грали у Vive Latino (Фото: Джовані Перес)

Якби нам довелося виділити кількох художників з попередніх народів, це може бути, не обмежуючи роботу інших, Кардигани, Сніговий патруль, Хімічні брати, Горилаз, Розмиття, Спеціальні, Безумство, Морріссі,Ноель Халлагер, Роберт Плант, Врятувати Ферріса, Маркі Рамон, Пікс, Згірк,Джейн Аденська дикція, Кульгавий Бізкіт, Корн, Імперія Сонця, Токійський оркестр Ska Paradise та The Prodigy, співак якого Кіт Флінт помер у 2019 році, серед багатьох інших.

Тому це один із фестивалів, який перестане історію музики в Мексиці, і так само, як про це говорили наші батьки, наші діти будуть прагнути піти, і, сподіваємось, наші онуки чи правнуки спорожнять прах своїх бабусь і дідусів рок-н-ролу на форумі CDMX Sun Forum.

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