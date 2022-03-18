Вірі Ріос: академічні акції досліджень расизму та тунден

ім'я журналіста Вірі Ріоса стало тенденцією в соціальних мережах, оскільки вона поділилася розслідуванням кольору шкіри політичних кандидатів у Мексиці .

Через цю інформацію користувачі створили #ViriRacista, оскільки запевнили, що інформація, надана співробітником Гарвардського університету , не є «трансцендентною» для виборчого процесу, оскільки вона була пов'язана лише з передбачуваним пошуком голосів.

Близько полудня Вірі Ріос опублікував зображення, зроблене Раймундо Кампосом, дослідником Колегіо де Мексико, на якому можна побачити різні політичні партії та тони шкіри їхніх кандидатів на різні федеральні, державні та муніципальні посади.

«Це тони шкіри кандидатів на партію. Тіз #Morena не найсолодші. Ті з #PRIAN нетипово білі. Слідкуйте за великим @rmcamposvazquez для отримання додаткових досліджень з цього питання!» , журналістка написала у своєму акаунті в Twitter.

Це був твіт, на який вказували користувачі про расизм (Фото: Twitter/Viri_Rios)

Однак ця інформація не залишилася непоміченою для користувачів мережі, які через години породили дискусію про расизм і запевнили, що графіка не є актуальною, оскільки, як вони згадували, тон шкіри не мав значення, оскільки цей дискурс лише породив більше поділу в мексиканському суспільстві .

«Мені здається вправою, що замість того, щоб сприяти кращому розумінню серед мексиканців, незалежно від кольору їх шкіри, вона запрошує образи та насильство. Саме у відкритому доступі ті, хто має переважно білу шкіру в Mx, є тими, хто має найвищий рівень», - поділився користувачем, ідентифікованим як @akibsiM.

«Такі аргументи, як колір шкіри, релігія чи секс, такі ж дурні, як і дискримінаційні. Коли нейрони не дають більше, образа і колір обличчя людини виходить», - написав нетизен на ім'я @Alejandralrago2

Тим, хто також відхилив дослідження щодо кольору шкіри кандидатів, був ютубер Чумель Торрес, який сказав зі свого облікового запису в Twitter: «Дякую за дослідження, яке допомагає моїм матерям».

Чумель Торрес також приєднався до критики (Фото: Twitter/ChumelTorres)

Деякі інші люди підкреслили, що Вірі Ріос живе «комплексно» своїм тоном шкіри та соціальними умовами, які сприяють дискримінації , яку кілька людей через свій колір обличчя страждають щодня через інтерналізований расизм серед мексиканців.

З цієї причини вони напали на академіку за те, що «поставили фільтри» на її фотографії, що зуміло змусити її відчувати себе «менш неповноцінною», оскільки вони надали їй інший образ, ніж реальність.

У відповідь на всі реакції Ріос відповів твіт, в якому сказав, що в COLMEX існує програма досліджень, зокрема, щодо кольору шкіри, оскільки важливо розкрити расизм, який існує у мексиканців

Деякі користувачі називали її також професором Гарвардського університету «самосвідомим» (Фото: Майк Блейк/Reuters)

«А що ти думаєш? Що існує цілий порядок денний досліджень кольору шкіри в @elcolmex!! Чому? Тому що це має значення. Тому що це настільки расистське, що ваш колір шкіри впливає на рівень доходу, тип роботи і навіть чи виграєте ви вибори. Тут—> http://colordepiel.colmex.mx»

У другому повідомленні він ретвітував коментар Раймундо Кампоса, який повідомив, що вивчення кольору шкіри серед кандидатів від різних політичних партій важливо, щоб визначити, чи існує дискримінація при їх обрання та створення відчуття репрезентативності серед виборців.

«Важливим є вивчення тону шкіри політиків. Як і в компанії, важливо вивчити, чи дискримінують партії потенційних кандидатів; і 2. Почуття представленого є фундаментальним у демократії, і однією з змінних серед багатьох є тон шкіри», - сказав він.

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