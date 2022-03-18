Відео: Паутіпс розкрив причини, чому у нього не було операції на обличчі

У соціальних мережах виникло багато суперечок після того, як пластичний хірург Хуан Дієго Отальваро розкрив деякі можливі естетичні втручання, які зазнали деякі відомі люди, отримавши сильну відповідь Луїзи Фернанда В, яка запевнила його, що деякі з тих, про які він згадував, не відповідають дійсності, знову встановлюються суперечки про інших знаменитостей.

З цього приводу Паула Галіндо, більш відомою у світі генераторів контенту як Pautips, була Паула Галіндо, яка в раунді «запитань та відповідей» у своєму акаунті в Instagram розповіла своїм послідовникам, які операції вона перенесла, а які у неї не було, але що вона давно хотіла виконувати.

Паутіпс, який виконував динаміку, яку він назвав «правдою чи брехнею», поставив під сумнів послідовник, який хотів дізнатися, чи були його губи природними чи були введені.

«Я насправді не сильно торкнувся свого обличчя, сьогодні я дивився інтерв'ю, яке вони зробили з Беллою Хадід про всі операції, які вона має... Умене є імплантати грудей, але правда полягає в тому, що я хотів зробити ніс, біхектомію, але я дуже боягузливий», - сказав впливовий агент через її «InstaStories».

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Так само, хоча Паутіпс був у тому, що, здається, зал очікування аеропорту, у своїй відповіді він додав, що дизайн посмішки був зроблений в його роті.

«Вони поклали на мене вініри, і зуби стали довшими, я думаю, що мій рот має іншу структуру через це, але я ніколи не вводив губи, у мене все ще ніс, у мене лапи, я не видалив щоки, так ні, нічого», - резюмував Галіндо.

Осьповний зміст Pautips :

Варто згадати, що жінка зараз насолоджується поїздкою Мексикою зі своїм партнером. Відповідь Боготани була відтворена розважальним порталом «Faranduleando ando», де він перевищує 850 переглядів з більш ніж 20 лайками.

В даний час Паула Галіндо перебуває у відносинах з Рональдом Москосо, який також служить впливовим. Однак у соціальних мережах поширюються чутки про те, як виникла іскра між двома персонажами, оскільки є кілька коментарів, які вказували на те, що «Паутіпс» отримав би шлях стосунків Москосо з Йованою Мендоса, яка також працює як впливовий і відомий як Раввана.

У жовтні 2021 року питання надіслали її послідовники, які постійно допитували її в тому, що вона вихопила пару у одного зі своїх друзів, тому вона тупа вказувала, що це не так, як все відбувалося.

20 січня інфлюенсер заглибився трохи глибше в цю відповідь:

«Я дам коротке пояснення. Мизустрічалися через неї, але у них більше нічого не було. Навіть... Я був співучасником з нинішнім чоловіком Йовани, в його клопотаннях. Коли я зустрів їх обох, у них більше нічого не було, і я не знав, що вони разом. Незважаючина це, вона вже одружена, у неї вже була дитина, і я не думаю, що у неї є якісь проблеми, коли ми разом. Тож якщо у неї цього немає, чому б ви? », - сказав Галіндо зі своїх історій в Instagram.

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