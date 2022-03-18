Верстаппен випередив Ferrari, другий вільний в Бахрейні

Писемність спорту, 18 мар Голландець Макс Верстаппен (Red Bull), останній чемпіон світу, був найшвидшим цієї п'ятниці на другому безкоштовному тренуванні Гран-прі Бахрейну, першому з чемпіонату світу Формули-1, що проходив на трасі Сахір, на околиці столиці Манами вищезгаданого Арабського царства. На своєму найкращому колі, Верстаппен покритий м'якими шинами, 5 412 метрів бахрейнського шляху за одну хвилину, 31 секунду та 936 сотих, на 87 менше, ніж Monegasque Charles Leclerc і 584 випередив іспанця Карлоса Сайнца, двох вершників Ferrari, які також виграли свій час м'якими шинами. Безкоштовна практика буде завершена цієї суботи, за кілька годин до кваліфікації, яка замовить стартову сітку недільної гонки, заплановану на 57 кіл для проходження 308,2 кілометрового курсу. НАЧАЛЬНИК арх/лм