США: Представники забороняють дискримінацію волосся

ВАШИНГТОН (AP) - Чорні люди, які носять зачіски, такі як афро, коси або з дуже визначеними локонами, не повинні бути упередженими в суспільстві, школі та на робочому місці, Палата представників США заявила у п'ятницю в голосуванні, пояснивши, що така дискримінація є порушенням федеральних громадянських прав.

«У цьому суспільстві є люди, які думають, що тому, що ваше волосся кучеряве, заплетене, вузлик або не випрямлена блондинка або світло-русяве, що ви якось не гідні доступу», - сказав Реп. Бонні Уотсон Коулман, головний спонсор законопроекту, під час дебатів у нижній палаті. «Це дискримінація».

Палата представників проголосувала 235 за та 189 проти заборони дискримінації на основі текстури волосся та зачісок. Законопроект тепер переходить до Сенату, де його доля невпевнена. Президент Джо Байден вже заявив, що прийме ініціативу, щоб внести її в закон.

Всі, крім 14 республіканців, проголосували проти цього заходу, називаючи її непотрібною і відволікаючою. Вони сказали, що захист від дискримінації волосся вже існує в декількох федеральних законами.

«Це те, про що говорять демократи», - сказав республіканець Джим Джордан. «Чотирнадцять місяців хаосу, і ми робимо рахунок за волосся».

Але представники демократичних країн зазначили, що у кількох випадках судді відхилили справи про цивільні права на тій підставі, що закон безпосередньо не покриває дискримінацію волосся. Законопроект про будинок дає зрозуміти, що волосся включено.