У Норвегії розбився винищувач США з чотирма екіпа

Берлін, 18 мар винищувач США з чотирма членами екіпажу на борту розбився цієї п'ятниці в регіоні Nordland на півночі Норвегії, як повідомляє норвезьке інформаційне агентство NTB. Літак проводив навчальну діяльність і не приземлився в запланований час, тому аварійні служби взяли на себе пошукові роботи в районі, де погодні умови були нехорошими. За даними НТБ, уламки літака були розташовані, але поки доля членів екіпажу невідома. «Ми не були на землі, тому ми нічого не знаємо про чотирьох, які були на борту. Але ми знаємо, що є точка впливу», - сказав речник рятувальних служб Ян Ескіл, повідомляє норвезьке агентство. Інший представник служб екстреної допомоги Томас Рінген зазначив, що пошукова операція координується зі збройними силами Норвегії, але пояснив, що в даний час вона управляється як звичайна рятувальна місія. Літак V-22 Osprey брав участь у маневрах НАТО «Холодна відповідь» на півночі Норвегії, про що підтвердив підполковник Івар Моен. Прес-секретар рятувальних служб додав, що сильні вітри та сніг погіршаться протягом ночі, тому спуститися на вертольоті до місця аварії не представляється можливим, який, однак, поліція та група добровольців намагаються дістатися по суші. Винищувач був на шляху до бази Бодо і повинен був приземлитися о шостій годині дня за місцевим часом, і тривога була озвучена через півгодини. Залишки удару були виявлені з повітря через три години, в муніципалітеті міста Beiarn.efe cph/ммг НАЧАЛЬНИК cph