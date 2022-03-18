Уругвай прагне надати рішення секторам, які постраждали від війни в Україні

Монтевідео, 18 березня Уругвай вважає «пріоритетним» надання рішень секторам економіки, постраждалих від війни в Україні, згідно з інформацією, оприлюдненою цієї п'ятниці МЗС південноамериканської країни. Це комюніке повідомляє про зустріч, проведену з цією метою у четвер міністром закордонних справ Франциско Бустільо та суб'єктами приватного сектору з метою «вирішення економіко-комерційних наслідків вторгнення Росії в Україну на уругвайські експортні потоки». На зустрічі, до якої також увійшли представники посольств Німеччини, Росії та Нідерландів, канцлер визначив «як пріоритет пошук рішень та допомоги в кожному конкретному випадку постраждалим компаніям і секторам». Згідно з наданою інформацією, між сторонами було домовлено «працювати над дорожньою картою, яка дозволяє здійснювати спритний та ефективний контакт, максимізуючи наявні ресурси», щоб спробувати вирішити «конкретні труднощі сектора». Уругвайський експорт не уникає труднощів, з якими стикається міжнародна торгівля через конфлікт між Росією та Україною, аж до того, що днями тому міністр тваринництва, сільського господарства та рибного господарства Фернандо Маттос оцінив у 110 мільйонів доларів вартість утриманих товарів (наприклад, сухого молока або м'яса) що має поїхати до Росії. Крім того, зростання цін на паливо та пшеницю в країні з рясним використанням борошна в щоденному раціоні впливає не тільки на виробничий сектор, який, в свою чергу, є тим, що генерує найбільший експорт, але і кінцевий споживач. 9 березня президент Уругваю, правий центр Луїс Лакалле Поу, заявив, що його виконавча влада не встановить «виправлення цін», щоб стримувати ці збільшення, хоча він аналізував «механізм», щоб спробувати мінімізувати їх негативний ефект. «Вони знають, що практика цього уряду — це не ціноутворення. Ми вважаємо, що існують інші механізми, які можуть допомогти збалансувати і регулювати це збільшення, що ми також не знаємо, як довго це триватиме, тому що ми не знаємо, як довго триватиме конфлікт. Але краще бути попередженим», - сказав він.