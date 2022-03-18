Регулятор Великобританії відкликає ліцензію на мовлення RT

ЛОНДОН (AP) - Британський регулятор телекомунікацій відкликав ліцензію підтриманого Росією каналу RT під час розслідування її висвітлення війни в Україні

суб'єкт господарювання, Ofcom, пояснив у заяві, що не вважає ліцензіата RT ANO TV Novosti «придатним і придатним для отримання ліцензії на мовлення у Великобританії».

п'ятничне рішення прийшло після відкриття 29 розслідувань, які досі відкриті, щодо висвітлення новин RT про вторгнення Росії в Україну, додав регулятор.

«Ми дійшли висновку, що ми не можемо бути впевнені, що RT може бути відповідальним мовником за нинішніх обставин. Тому Ofcom відкликає ліцензію на мовлення RT з негайним ефектом», - заявили в агентстві.