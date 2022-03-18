Туреччина відкриває найбільший в світі підвісний міст між Азією і Європою

Анкара, 18 березня Туреччина сьогодні відкрила в протоці Дарданелли новий підвісний міст між Азією і Європою, який загальною довжиною 4,068 метрів і прольотом між стовпами 2,023 є найбільшим у світі в своєму роді. Міст Чанаккале 1915 з'єднує Лапсекі, на азіатському березі Дарданелли, з Галліполі, з європейською стороною. Новий міжконтинентальний міст скоротить час перетину з 30 хвилин, які зараз займає на поромі, до шести хвилин. Назва моста і дата його інавгурації нагадують перемогу османських військ у військово-морській битві при Чанаккале, 18 березня 1915 року, в рамках Галліполіської кампанії в Першій світовій війні Історична конотація є постійною в цій конструкції, про що свідчить його висота 318 метрів, які нагадують дату перемоги (18 березня) проти Франції, Великобританії та Росії. 2,023 метри світла, відстань між стовпами, також нагадує, що наступний рік - сторіччя заснування Турецької Республіки, тоді як вежі, пофарбовані в червоний і білий колір, представляють кольори турецького прапора. «Ми завжди говоримо про зв'язок історії та майбутнього. Сьогодні ми це робимо», - заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час церемонії інавгурації мосту. У заході також взяв участь Кім Бу-Кюм, прем'єр-міністр Південної Кореї. Інфраструктуру побудував консорціум турецьких і південнокорейських компаній. «Ваші предки мали перемогу тут в 1915 році, але цей міст зв'яже Захід і Схід і принесе мир і процвітання», - сказав південнокорейський політик. Робота, яка почалася в березні 2018 року і закінчується на півтора року достроково, перевершує за розмірами японський міст Акаші Кайкьо, найдовший у світі поки що. Будівництво, бюджет якого становить 3,1 млрд євро (3,41 млрд доларів), є четвертим мостом в країні, що з'єднує Європу з Азією. НАЧАЛЬНИК dt-msg-as/alf (фото) (відео)