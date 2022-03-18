Комісія правди винесла звіт про відповідальність за свою роботу в 2021 році

Комісія Правди провела цю середу, 16 березня, підзвітність своєї роботи протягом 2021 року. Під час заходу суб'єкт господарювання представив свої досягнення протягом 12 місяців року, також пояснив, що таке будівництво Підсумкового звіту , який буде доставлений 27 червня 2022 року.

Президент Комісії Франсіско де Ру розпочав сесію з короткого роздуму про те, що означає говорити з країною перед остаточним відрізком мандату суб'єкта господарювання. За його словами, починаючи з цієї вправи капітуляції, він прагне подумати про майбутнє, тому що запевнив, що робота, яку Комісія виконувала протягом свого терміну повноважень, була зроблена «в надії, що одного разу буде можлива країна, в якій ніхто не буде вбитий, де ми можемо усі говорять зі спокоєм».

Зокрема, у 2021 році мирний орган провів 1 750 індивідуальних та 307 колективних навчань співбесіди, що дозволило загалом почути свідчення 4 554 людей на всій національній території та в 27 країнах світу. З початку свого мандату в 2016 році Комісія заслухала 27279 осіб.

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У церемонії підзвітності також взяв участь посол Європейського Союзу в Колумбії Жиль Бертран, який запевнив, що хоча Комісія близька до виконання свого мандату з видачею Остаточного звіту, країна розпочне ще один важливий процес: «Поширення, спілкування та прийняття складних істин, з якими ця країна вирішила зіткнутися і подолати, щоб змінити хід своєї історії».

Щодо балансу, секретар зазначив, що суб'єкту вдалося виконати 92,4 відсотка ресурсів, отриманих від Міністерства фінансів минулого року. Це означає , що з 116,992 мільйонів, які були отримані, було вкладено 108 105 мільйонів песо.

Комісія також заявила, що досягла прогресу в побудові першої версії письмової складової Підсумкового звіту. Крім того, він прогресує приблизно на 50% у створенні віртуальної платформи, яка буде розміщувати трансмедіа, за допомогою якої спадщина, яку суб'єкт господарювання доставить країні, буде ділитися, і яка має на меті закласти основи для неповторення збройного конфлікту.

Ще одним досягненням, підкресленим суб'єктом господарювання, народженим після підписання Мирної угоди, між Колумбійською державою та колишніми партизанами FARC, було те, що протягом минулого року від різних організацій, установ та фізичних осіб було отримано 107 випадків та 353 звіти, загалом 635 випадків та 964 звіти надійшли з 2016 року по 31 грудня 2021 року.

Протягом минулого року Комісія провела сім національних публічних заходів, серед яких: визнання вигнання на кордоні, жертвами позасудових страт у Колумбії та жертви викрадення колишнім партизаном FARC-EP. Крім того, він організував визнання обов'язків Сальваторе Манкусо та Родріго Лондоньо, які висловили намір працювати над гідністю жертв збройного конфлікту та попросили вибачення за їхні дії в контексті збройного конфлікту.

З іншого боку, з територіального підходу також були висунуті 12 публічних актів визнання відповідальності; наприклад, колишній FARC-EP за дії, такі як примусове зникнення та цілеспрямовані вбивства в Палестині, Уїла, той, що стосується наслідків та наслідків збройного конфлікту на університети та акт, де визнали відповідальність перед жертвами позасудових страти в Toluviejo, Сукре.

Що стосується процесу прослуховування з етнічними народами, Комісія організувала вісім публічних заходів, таких як: визнання наслідків чорношкірих людей у Карибському регіоні, вплив колишнього FARC-EP на людей Coreguaje та «Замовчана правда каналу дель Діке: примусове зникнення та пошкодження території». Цеозначає, що загалом Комісія очолила 27 просторів протягом 2021 року, щоб просунути досягнення мети визнання.

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