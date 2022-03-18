Це був дивовижний візит Розалії до Мексики до виходу її альбому «Motomami»

Каталонська співачка Розалія, прем'єра сьогодні 18 березня, одного з найочікуваніших проектів цього року у світі музики. Це його третій рекордний матеріал під назвою Motomami через Columbia Records.

Студійний альбом має 16 невипущених пісень, на які художник стверджував, що був натхненний японською культурою та латиноамериканськими ритмами, фламенко, болеро та дембоу, прагнучи передати повідомлення про розширення можливостей жінок, що межує з інтимною концепцією трансформації.

У цьому ключі, через кілька днів після того, як проект нарешті з'явився на світ після трьох років вагітності, Розалія вирішила відвідати мексиканські землі як останню зупинку перед польотом на батьківщину, провівши деякий час в Америці на роботу. Останній візит був здійснений у жовтні 2021 року.

З короткою, але плідною кар'єрою Розалія стала однією з найбільш відомих діячів у світі сучасної музики (Фото: Instagram/ @rosalia .vt)

Їїприїзд до Мексики викликав ажіотаж серед її шанувальників, які привітали її з любов'ю вМіжнародному аеропорту CDMX. Співачка була надзвичайно добра до своїх шанувальників і до репортерів, які до неї підійшли. У розпал питань та подарунків папараці, серед яких були деякі ремесла, а також футбольна сорочка мексиканської збірної з написаним на ній ім'ям , співачка заявила про свій смак до прихильності людей, гастрономії та музики нашої країни.

Через свої соціальні мережі Розалія оголосила про свою зустріч з TikToker та впливовим агентом Мішелем Чавесом, в якій виконавець хітів, таких як Кон Альтура та Маламенте , наважилася спробувати одну з найбільш суперечливих мексиканських вишукувань не тільки у світі, але і в самій нації: коників.

Художник вперше спробував цей екзотичний мексиканський делікатес, і її реакція була вражаючою (Фото: Instagram/ @rosalia .vt)

Він поділився на своїй платформі Instagram моментом, коли кладе зелений та лимонний соус на одного з цих комах, а пізніше, з натяком на нервозність, їсть це: «Це добре смакує! , це добре смакує!» , вигукнув дивно на цей екзотичний гастрономічний захват. Ця реакція викликала хвилювання і захоплення своїх мексиканських послідовників по всьому Інтернету, в черговий раз вкравши їх серця.

Співачка не зупинилася на своєму короткому візиті до Мексики. 16 березня її знову спіймали в аеропорту столиці, попрощавшись зі своїми вболівальниками і одягнувши сорочку мексиканської футбольної команди, яку раніше їй давали.

Мексиканська преса підійшла до неї, щоб задати їй питання про цензуру обкладинки її нового альбому за програмою США The Сьогодні ввечері шоу з Джиммі Фаллоном і про суперництво між Residente та J Balvin .

Його простоту похвалили після ігнорування питань журналістів і замість цього зосередився на наданні автографів, фотографуванні та навіть невеликих розмовах зі своїми шанувальниками. У якийсь момент іспанець зупинила свою прогулянку, щоб забрати шапку з землі і запитати про господаря.

Через селфі, крім інших фотографій, на яких йому показують, що він носить ту саму сорочку мексиканської футбольної команди, він висловив смуток у тому, що не в змозі більше залишатися в країні. Зображення були опубліковані в одному з його акаунтів в Instagram, зокрема @holamotomami, де він має понад 316 000 підписників. Уних він зізнався, що не хоче залишати Мексику.

Розалія з гордістю показала сорочку від мексиканської футбольної команди, яку вона отримала в подарунок під час свого візиту до нашої країни (Фото: Скріншот/Instagram @holamotomami)

В інших випадках Розалія вже демонструвала свій смак до культури нашої нації. Минулого року вона поділилася у своїх соціальних мережах деякими фотографіями свого манікюру в стилі мексиканської лотереї: скорпіон, серце, місяцьі диявол- це деякі дизайни, якими вона хвалилася на нігтях.

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