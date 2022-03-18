Thielen коригує контракт на вентиляцію вікінгів заробітної плати

МІННЕАПОЛІС, штат Міннесота, США (AP) - Широкий приймач Адам Тілен реструктуризував свій контракт з вікінгами Міннесоти, щоб дати команді простір під капіталізацією зарплати, його агентство оголосило в п'ятницю, з угодою, гарантуючи йому $18 мільйонів.

У відео, розміщеному в Twitter Інститутом спортсменів, його агентством, що базується в Міннеаполісі, Thielen надіслав повідомлення шанувальникам, заявивши: «Я не думаю, що ви, хлопці, можете позбутися мене ще. Я відчуваю себе дуже схвильованим повернутись до фіолетового кольору, щоб нарешті спробувати дати чемпіонат цьому місту, яке його так заслуговує. Дуже схвильований керівництвом і всім, що вирішується в цій організації».

Попередній контракт Thielen вплинув на капіталізацію заробітної плати 2022 року на понад 16.8 мільйонів доларів, суму, яку вікінгам вдалося знизити, зменшивши базову зарплату та продовживши виплату нового бонусу за наймання.

Після продовження контракту захисника Кірка Кузенса ще на рік, збереження Thielen принаймні ще один сезон має сенс. Дворазовий 31-річний Pro Bowl пропустив чотири ігри з травмою щиколотки в 2021 році і зафіксував 726 ярдів та 10 touchdowns.

На цьому тижні вікінги також реструктуризували контракт про безпеку Харрісона Сміта, щоб створити простір для капіталізації заробітної плати.