«Війна з інфляцією»: в умовах напруженості сільська місцевість чекає оголошень Альберто Фернандеса

Вумовах зростаючої напруженості сільська місцевість очікує сьогоднішніх оголошень уряду про інфляцію. Очікується, що затримка соєвого шроту та олії зросте з 31% до 33%, після того,як Міністерство сільського господарства прийняло рішення минулої неділі вдень і дивно закрити експорт обох побічних продуктів.

Зцього моменту до сьогоднішнього дня члени аграрного сектору розпочали низку мобілізацій у внутрішніх приміщеннях, в районах Санта-Фе та Кордова, і сьогодні приєднається Буенос-Айрес. Метаполягає в тому, щоб висловити дискомфорт лідерів та виробників щодо сільськогосподарської політики, що проводиться урядом Альберто Фернандеса, постійною зміною правил гри.

Оскільки цей носій зміг дізнатися з різних джерел, які були частиною переговорів, додаткові гроші будуть використані для збільшення утримань соєвих побічних продуктів, згаданих вище, які, за даними Буенос-Айреської зернові біржі оцінюються в 425 мільйонів доларів, стане субсидією борошна що прибуває в пекарні, ціна яких зросла за останні тижні, а звідти перейшла до ціни на хліб. Конфлікт, викликаний вторгненням Росії в Україну, призвів до зростання міжнародних цін на зерно, особливо пшеницю. Саметому Уряд прагне до того, щоб не було ескалації у вартості кілограма хліба.

Виробники зібралися в Сінсакате, провінція Кордова

Президент 27 de Abril Baker Center в Авельянеді, Гастон Мора, прокоментував кількаднів тому, що обмін борошна для магазинів був отриманий від 1050 до 1100 песо, а потім досяг 1800 песо. Наприклад, у Санта-Крус вони продають його за 2000 песо. «Ми повністю змушені передавати його на ціну хліба, оскільки це не збільшення на 50 песо, але це було від 400 до 600 песо за мішок. При менш ніж 200 песо за кілограм буде дуже мало пекарень, які можуть продати його хлібу. Ті, про які я говорю, щоб вже продати його за 270, 280 або, навіть, по 300 песо за кілограм», - зазначив він у цьому засобі масової інформації.

Поки Уряд запускає цей пакет заходів щодо боротьби з інфляцією, було опубліковано кілька досліджень, які показують, що виробничий сектор має низький вплив на кінцеву ціну продуктів харчування. У випадку з хлібом, згідно з останніми статистичними даними Сільськогосподарського фонду розвитку Аргентини (FADA), пшениця становить 12,9% від кінцевої вартості хліба, млин 5,2%, хлібобулочні 60,4% і податки 21,5%. З іншого боку, ця ціна складається з 67% витрат, 21,5% податків та 11,5% прибутку. Крім того, ціна пшениці множиться на 7 з поля, поки хліб не досягне гондоли.

За офіційним рішенням про закриття експорту олії та соєвого шроту у виробничому інтер'єрі здійснювалася різна мобілізація виробників. Хоча ті ж самі з невеликою публічною відвідуваністю, дорожня карта починає позначатися, куди піде профспілковий позов. Серед найсильніших пропозицій, що з'явилися на засіданнях, були марш до Федеральної столиці та національний страйк. «Ми всі згодні з тим, що нам потрібна зміна курсу як країна, ця система вже виявилася провальною для всіх, хто хоче працювати в цій країні», - сказав Алехандро Далмазо Infobae після участі в Асамблеї в районі Альтос Ф'єрро в Кордобі.

Асамблея в Altos Fierro, провінція Кордова

Всі пропозиції, що випливають з зборів, повинні бути проаналізовані в рамках Таблиці зв'язку, яка поки що залишається обережною в очікуванні офіційних заходів, і готує зустріч на наступний тиждень з національними законодавцями в Конгресі. Ідея лідерів полягає в тому, щоб констатувати, що утримання «є незаконними», оскільки вони вважають, що влада Уряду змінювати свою схему закінчилася 31 грудня. А оскільки ця влада не оновлюється, то представники виробників стверджують, що утримання в даний час «0%». Аргентинське сільське товариство разом із сільським товариством Хесуса Марії прийняло свою претензію до правосуддя Кордови.

Сьогодні збори продовжуються в провінції Буенос-Айрес, організованої групою сільських жителів на півночі Буенос-Айреса. Це буде о 10:30 ранку в залі, розташованому на трасі 191 км 6,5, в районі Сан-Педро. Через несприятливі погодні умови рішення було прийнято, зустріч виробників довелося перенести в це місце, оскільки в принципі вона мала місце скликання на км 146 маршруту 6, на висоті Барадеро.

Вчора група лідерів «Разом для змін» на чолі з конгресменом Крістіаном Рітондо надіслала листа губернаторові Буенос-Айресу Акселю Кікіллофа з проханням «захистити сільську місцевість». У зв'язку з цим законодавець сказав: «Настав час губернатору Кікіллофа зайнятися стратегічними питаннями провінції, включаючи дель Кампо, які до цих пір не змогли вирішити через інвалідність чи нехтування. Наша провінція повинна бути союзником сільських виробників, але Kicillof спокійно приймає конфіскаторні заходи проти сільської місцевості і стає співробітником національного уряду».

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