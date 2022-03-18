За оцінками США, в Афганістані є 2000 бойовиків Ісламської Держави і 100 бойовиків Аль-Каїди

Вашингтон, 18 березня США підрахували, що в Афганістані знаходиться близько 2000 бойовиків терористичного угрупування «Ісламська держава» і сотня Аль-Каїди, заявив глава Центрального командування збройних сил США генерал Кеннет Маккензі в п'ятницю. Генерал дав віртуальну прес-конференцію від Пентагону, перш ніж покинути пост 1 квітня. Маккензі нарікав, що Талібан випустив тисячі в'язнів Ісламської Держави у в'язницях Парван і Пул-е-Чаркхі, коли вони взяли владу в Афганістані в серпні минулого року, що «ввів новий талант і енергію» в терористичну групу, зазначивши, що тепер їм доводиться мати справу з «результатами дуже недалекоглядного рішення». Він нагадав, що ІД залишається прихильником нападу на США і що він буде продовжувати намагатися. В Афганістані бойовики Ісламської Держави здійснили кілька великих атак в останні місяці, тому він передбачив, що Талібан спробує обмежити дії джихадистської організації. «Моя оцінка полягає в тому, що Талібан намагатиметься діяти енергійно проти ІДІЛ», - підсумував він. Щодо Аль-Каїди глава Centcom підкреслив, що на афганській землі залишилося не так багато бойовиків, лише сотня: «Я думаю, що виклик трохи складніший для Талібану, через культурні відносини, змішані шлюби та зв'язки між Талібаном і Аль-Каїдою». 31 серпня США завершили вихід з Афганістану після двадцяти років окупації та після хаотичного відступу своїх солдатів та афганських союзників. Маккензі зізнався, що «крах афганського уряду (Ашрафа Гані) не був бажаним результатом» з боку США. Стрімкий наступ Талібану в середньоазіатську країну здивував США, які побачили повстанці взяли під контроль Кабул 14 серпня, коли ще були тисячі його солдатів і мирних жителів для евакуації, змусивши його просунути термін, встановлений для припинення своєї присутності в Афганістані. Маккензі, який був главою Centcom з березня 2019 року, визнав, що якщо буде одне, що він пошкодує все життя, це буде загибель 13 американських солдатів і більше сотні афганців під час нападу на аеропорт Кабула, коли евакуація відбулася наприкінці серпня. Область операцій Centcom охоплює 21 країну і простягається від Північної Африки, Близького Сходу та Центральної та Південної Азії. НАЧАЛЬНИК SSA/AFS/LLL