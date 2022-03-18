Ключі від нової угоди між Аргентиною та МВФ

Буенос-Айрес, 18 березня нова заборгованість Аргентини перед Міжнародним валютним фондом (МВФ), затверджена цього четверга парламентом Аргентини, дозволить рефінансувати борги на суму близько 45 мільярдів доларів і включатиме фіскальну та грошову політику, спрямовану на зменшення економічних дисбалансів у Південноамериканська країна. Це ключі до нової програми розширених об'єктів, які тепер повинні бути затверджені Радою директорів Фонду для вступу в силу: 1. ВИПЛАТИ Угода включає фінансування близько 45 мільярдів доларів, що еквівалентно виплатам Аргентини, отриманим за договором «очікування», підписаною у 2018 році, яка складається з суми непогашених термінів погашення, передбачених цією угодою, плюс суми погашення капіталу, вже здійснених між вереснем 2021 року та Січень минулий. З одинадцятьма виплатами, які він отримує, Аргентина зіткнеться з платежами до 2024 року, передбачених у програмі 2018 року, а решта буде застосована для зміцнення грошових резервів Центрального банку, які в даний час коштують близько 37 031 мільйона доларів. 2. ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ Програма триває 30 місяців з точки зору угоди про економічну політику та квартальних оглядів - загалом десять - але Аргентині доведеться повернути виплати, отримані в 12 піврічних внесків, які будуть виплачені між 2026 та 2034 роками. Щоб дозволити кожну нову винагороду, огляди оцінюватимуть відповідність трьом кількісним критеріям ефективності: зменшення первинного фіскального дефіциту, скорочення фінансів до казначейства Центральним банком та накопичення грошових резервів. 3. ФІСКАЛЬНІ ЦІЛІ Угода встановлює поступове скорочення первинного фіскального дефіциту з еквівалента 3% ВВП у 2021 році до 2,5% цього року, 1,9% у 2023 році та 0,9 відсотка у 2024 році, цілей, яких Аргентина має намір досягти з «помірним» розширенням реальних витрат, що не сповільнить економічне зростання (з 10,3% в 2021 рік до прогнозованого збільшення реальних витрат на 3,5-4,5% у 2022 році) у поєднанні зі посиленням збору податків та поліпшенням податкового адміністрування. Було домовлено зменшити державні енергетичні субсидії (0,6% ВВП у 2022 році) для покращення складу державних видатків - захід, який передбачає сегментоване підвищення тарифів на споживання газу та електроенергії. Казначейство фінансуватиметься за рахунок розширення розміщення боргу аргентинського песо на внутрішньому ринку (близько 2% ВВП на рік протягом 2022-2024 рр.) та за рахунок збільшення фінансування міжнародними організаціями та двосторонніми угодами (0,4% ВВП на рік протягом 2022-2024 років), що дозволить зменшення форми поступової грошової допомоги Центробанком. 4. КАЗНАЧЕЙСЬКА ДОПОМОГА І ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ Розуміння прогнозів, що грошово-кредитна допомога Центробанку казначейству виросте з еквівалента 3,7% ВВП у 2021 році до 1% цього року, до 0,6% у 2023 році та до нуля в 2024 році. Позитивні реальні процентні ставки також будуть прагнути збільшити попит на активи в аргентинських песо, щоб збільшити фінансування казначейства через ринок внутрішнього боргу. 5. ІНФЛЯЦІЯ Однією з головних завдань програми є зниження стійкої високої інфляції, яка у 2021 році склала 50,9 відсотка. Прогнозується, що рівень інфляції знизиться до діапазону 38-48відсотків у 2022 році, 34-42 відсотків у 2023 році та 29-37відсотків у 2024 році. Аргентина та МВФ погодилися, що вони вирішуватимуть цю проблему за допомогою багатостороннього підходу. Сюди входить все, починаючи від зниження грошової емісії до цінових і зарплатних угод до «якірних» очікувань. Інші заходи також будуть вжиті з кінцевою метою зниження нестабільності валютного курсу, що в кінцевому підсумку вплине на інфляцію. 6. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ТА РЕЗЕРВИ За словами уряду Аргентини, різких поправок в обмінному курсі не буде, але будуть корективи для забезпечення середньострокової конкурентоспроможності реального ефективного валютного курсу. Він буде прагнути накопичувати міжнародні резерви, щоб сприяти реакції на зовнішні потрясіння і сприяти більшій стабільності. Метою є збільшення чистих міжнародних резервів на 15 мільярдів доларів за програму: $5,8 млрд у 2022 році, $4 млрд у 2023 році та $5,2 млрд до 2024 року. НАЧАЛЬНИК nk/cjn/lll