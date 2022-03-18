ICJ виніс рішення проти Росії за вторгнення в Україну

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin attends a meeting with government members via a video link in Moscow, Russia March 10, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS/File Photo/File Photo

Міжнародна ізоляція Російської Федерації зростає, а відмова від запобіжного заходу, виданого Міжнародним судом юстиції (ICJ) , додає нове порушення Кремля до міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй. В МКС порахували, що права, які, на думку України, порушила Росія, є правдоподібними. Маючи 13 голосів на користь і лише 2 проти (російський суддя Кирило Геворгіан та китаєць Сюе Ханкін), найвищий міжнародний суд вимагає, щоб Кремль, відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання та покарання злочину геноциду, негайно припинити та призупинити військові наступ на Україну за неправду російських виправдань для ініціювання вторгнення .

Запобіжний захід — перша судова перемога для України. Постанова МС базується на статті IX Конвенції про геноцид 1948 року, згідно з якою Суд несе відповідальність за вирішення спорів між договірними сторонами щодо тлумачення, застосування чи виконання цього документа. У цьому контексті запобіжні заходи повинні бути впроваджені оперативно і до тих пір, поки Суд не проаналізує чи Кремль неправильно витлумачив Конвенцію про геноцид. Однак у найближчому майбутньому справжнім викликом стане виконання запобіжного заходу, оскільки Росія відкинула його і відмовляється припиняти вторгнення в Україну. Зіткнувшись з цією обставиною, ООН закликає Росію дотримуватися положень ВСП за статтею 94 Статуту Організації Об'єднаних Націй, яка зобов'язує дотримання рішень Суду.

Хоча рішення Міжнародного суду юстиції є обов'язковими, остаточними та неоскаржуваними, вищий суд сам по собі не має власних засобів для виконання вироку. Українаможе попросити Раду Безпеки ООН (резолюції якої є обов'язковими) вжити заходів проти Росії за недотримання постанови МС, але як постійний член РФ має можливість накласти вето на будь-яке рішення проти неї, як це було на засіданні Ради Безпеки. Ветоє синонімом безкарності в міжнародному масштабі.

Неявка Росії з'явитися в спірній процедурі не впливає на хід судового розгляду. Повстання Росії схоже на те, що США в контексті позову Нікарагуа проти неї в 1984 році. Військові та воєнізовані дії проти Нікарагуа були рішуче засуджені МБЖ. Однак суду так і не вдалося змусити США отримати відповідну компенсацію. Те ж саме могло статися і з Україною, яка запропонувала Росії подбати про шкоду, яку вона понесла в рамках війни.

Чергова дипломатична поразка Російської Федерації відбулася на Раді ООН з прав людини, де затверджено механізм розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчиненого російськими силами з 24 лютого (лише два голоси проти, Росія і Еритреї). Міжнароднийкримінальний суд (ICC), який намагається осіб, обвинувачених у скоєнні звірств, також відкрив розслідування звинувачень у військових злочинам та злочинам проти людяності.

Важливим є українське дипломатичне зусилля щодо використання правових варіантів та багатосторонніх інституційних засад, запропонованих міжнародним публічним правом. Ставлення Російської Федерації настільки критично, що історичний юрист російських інтересів в МКС, французький юрист Ален Пелле, зазначив, що йому неможливо захистити Володимира Путіна, який цинічно зневажає міжнародне право.

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