Помер перший латиноамериканець, який був частиною президентського кабінету в США

Лауро Кавазос, перший латиноамериканець, який обіймав посаду в президентському кабінеті в США, помер після життя, присвяченого «освіті досконалості та піднесення латиноамериканців та інших студентів кольору», - згадує фонд NALEO цієї п'ятниці.

Кавазос помер 15 березня у віці 95 років, повідомив на своєму сайті Tex Tech University, з якого він також був першим президентом латиноамериканців. Він був обраний в 1980 році, і протягом восьми років на посаді він підтримував Latino і Black студентів.

Лауро Кавазос, народжений від мексиканського батька, виріс у Техасі, і коли закінчив середню школу, він приєднався до армії під час останніх місяців Другої світової війни. Він був виписаний в 1946 році і почав вивчати журналістику, але незабаром виявив свою пристрасть до біології і змінив свою спеціальність.

У 1988 році він став першим латиноамериканцем, який обіймав місце в президентському кабінеті, будучи призначеним секретарем освіти, посаду, яку він обіймав на умовах колишніх президентів США Рональда Рейгана та Джорджа Буша.

Як секретар освіти (1988-1990) він виступав за більшу участь батьків у викладанні та очолював оперативну групу, щоб знизити рівень випадання 37% серед іспаномовних студентів.

«Як мексиканський американець шостого покоління та перший латиноамериканець країни на посаді президентського кабінету, робота Лауро Кавазоса глибоко вплинула на нашу громаду», - заявила Національна асоціація латиноамериканських обраних та призначених посадових осіб (NALEO) у заяві, опублікованій у п'ятницю.

«Кавазос прагне до педагогічної майстерності та вдосконалення латиноамериканців та інших студентів кольору», - додає він.

Він був одружений і мав 10 дітей.

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