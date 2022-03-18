Перше золото для Куби: золото Лазаро Мартінес в потрійному з 17,64

Белград, 18 березня 24 березня Лазаро Мартінес, виграв першу золоту медаль на кону на чемпіонатах світу з легкої атлетики в приміщенні цієї п'ятниці, вигравши фінал потрійного стрибка із рекордом 17,64 метра, найкращий світовий рекорд року. Відстань, досягнута в його першому стрибку, закінчилася тим, що дала йому перемогу, третю для кубинця в історії чемпіонатів. До нього Йоель Гарсія був чемпіоном в 1997 році, а Ернесто Реве в 2014 році. Кубинський успіх був повним у Белграді, тому що інший спортсмен, народжений на островах, Педро Пабло Піхардо, змагаючись з 2017 року за Португалію, виграв срібло з 17.46, португальський національний рекорд у критому дворі. Бронза дісталася американцеві Дональду Скотту, який з 17.21 обіграв захисника титулу, його співвітчизника Уілл Клей, на два сантиметри. Іспанець Йордан Діас, також народився на Кубі, пропустив призначення через травму, який очолив світовий рейтинг року з 17,27. НАЧАЛЬНИК СН/jad