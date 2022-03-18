«The Box Challenge»: Beta знову перевершує своїх конкурентів і отримує всі переваги

Після виклику, який залишив команди Альфа та Гамма без їжі, лідер фіолетової команди, яка раніше завоювала приз за найкращу групу в першому циклі змагань, шукає способи відбути від рослин навколо його будинку, оскільки голод починає тиснути в одному з найсильніших конкуренти.

Зі свого боку, Сета в будинку Бета знайшов кілька розважальних моментів до змагань, які визначили, хто отримав повні послуги, навчаючи своїх товаришів по команді, як коні та худоба пов'язані на східних рівнин, звідки капітан команди.

Тарзан з команди Альфа вдався до овочевого підживлення рослинами навколо будинку групи. Взяті з каналу Каракол жити.

Для членів команди Гамма почуття починають спливати над деякими, як Скирла згадала, як важко належати поліції вже більше 18 років, з яких 15 патрулювали в горах, після того, як зазнав покарання за повне гоління волосся. У своїй історії його супроводжував Летічіано, капітан групи, і там він говорив про залишення штату Амазонки регіону.

«Я хотів дати все за свою Летицію, для амазонців... Умене немає розчарувань, у мене є смуток, щоб побачити регіон таким, яким він є, дуже покинутий, я намагаюся представити їх найкращим чином і стільки років досягають мого власного міста, відчуваючи відмову», - сказав Летічано.

Летічіано з команди Гамма нагадав про тяжкий становище своєї батьківщини, Летисії, Амазонас, через залишення, в якому він перебуває. Взяті з каналу Каракол жити.

Зі свого боку, члени Омеги безпосередньо перед змаганнями проаналізували стратегію виграшу призу на повну службу та те, як вони засуджували своїх опонентів, які давали їм 3 жилети для речень під час першого циклу, щоб піти на виклик смерті, залишивши батька Торвіча.

Цього разу «Виклик жадменту та послуг» відбувся у синьому полі, в якому шість претендентів зіткнулися один з одним у водних змаганнях, які проводилися наступним чином:

Тест, головною метою якого було забити кілька м'ячів у кошик, який довелося проводити реле, кожен з претендентів зробив маршрут, який привів їх до басейну, де їх чекали 3 перешкоди для просування, коли вони вийшли з води, вони знайшли скалодром, який мав пандус для продовження в конкуренція.

Коли вони спустилися з пандуса, вони знайшли басейн глибиною 2 метри, і там знайшли кошик, що містить кульки, які вони повинні були взяти, щоб повернути на початок доріжки і забити її, після цього їм довелося повернутися до початкової точки і дати наступному учаснику повороту.

Судження та послуги виклик, арена конкуренції. Взяті з каналу Каракол жити.

У розробці виклику виникли труднощі з Порто, одним із членів команди «Альфа », який в момент зіткнувся з двометровим басейном, щоб витягнути м'яч і продовжити свій виклик, нерви перейняли її через страх, який вона має води, тому їй довелося попросити допомоги рятувальники , щоб мати можливість вийти з цієї точки води.

Порту, команда Альфа, зіткнулася з одним із найгірших страхів у воді, коли вони майже потонули в басейні. Взяті з каналу Каракол жити.

Після цього тест пройшов гладко, і першим, хто отримав всі кулі грілися, була Бета, яка тримала воду, електрику та газ у своєму будинку, щоб мати можливість зробити його перебування більш терпимим у другому циклі змагань. Крім того, відповідальність за призначення вирок жилетів своїм опонентам.

Для цієї можливості вони обрали двох членів команди «Гамма» з метою дестабілізації команди швидше та ускладнити просування в змаганнях. Обраними були Емілі і Скирла.

Скирла та Емілі, засуджені командою Beta. Взяті з каналу Каракол жити.

«Вони хочуть подумки послабити нас, усунути персонажів... саме тут ми усвідомлюємо ближнього бою, хто є хто», - сказала Скирла.

Зі свого боку, Браян був дуже розчарований ситуацією, тому що у них вже було двох засуджених товаришів по команді: «Я ображений, що вони кидають на нас, їм не вистачає яєць, щоб кинути на інших, чи немає більше команд? , Ми повинні бути 4 команди», - сказав він.

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