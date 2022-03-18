Технічний аркуш «Strongest-Catolica de Ecuadores» Копа Лібертадора-2022

Болівія Найсильніша кваліфікувала на груповий раунд Copa Libertadores 2022 року, побивши 2-1 у Ла Пасі проти Універсідад Католіки де Еквадор, у другій частині третьої фази континентального турніру.

Технічний лист сірника виглядає наступним чином:

Кубок Лібертадорес - Третя фаза - Друга нога

Найсильніший - Універсідад Католіка 2 - 1 (1-1)

Стадіон: Ернандо Сілес (Ла-Пас)

Суддя: Уілтон Перейра Сампайо (BRA)

Цілі:

Найсильніші: Енріке Тріверіо (2), Родріго Амараль (83)

Католицький університет: Ісмаель Діас (7)

Настанови:

Найсильніші: Апонт Гутьєррес (49), Родріго Амараль (85)

Католицький університет: Мартінес (66), Діас (78)

Вирівнювання:

Найсильніші: Гільєрмо Віскарра - Фернандо Сауседо, Гонсало Кастільо, Ісмаель Бенегас, Хуан Пабло Апонте - Лучано Урсіно (Саул Торрес, 76), Дієго Уейр, Родріго Амараль (Луїс Демікель, 87) - Генрі Вака, Енріке Тріверіо, Хайме Даріо Арраскаїта (Jair Рейнозо, 67). DT: Крістіан Діас.

Католицький університет: Хосе Карденас - Грегорі Анангоно, Роксон Ренетерія, Юбер Москера, Лаян Лур (Родріго Рівас, 87) - Вальтер Чала (Лісандро Альзугарай, 74), Сантьяго Замора (Даніель Клавіхо, 75), Факундо Мартінес, Кевін Мінда (Вільям Севаллос, 62), Ісан Маель Діас - Крістіан Мартінес Борнес Ха. ДТ: Мігель Ронделлі.

BDS/ма