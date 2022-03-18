Технічний паспорт матчу Гуабіра-Вільстерманна для Копа Судамерікана-2022

Гуабіра перемогла Хорхе Вілстермана 3-0 (часткова 1-0) цього четверга в Монтеро, Болівія, у другій нозі першої фази південноамериканського копа-2022.

Кубок Судамерікана 2022 - Перша фаза - друга нога

Гуабіра - Хорхе Вілстерманн 3 - 0 (1-0)

Стадіон: Гілберто Парада (Монтеро)

Суддя: Гільєрмо Герреро (ECU)

Цілі:

Гуабіра: Шахта (20, 50), Фігероа (90+3)

Настанови:

Гуабіра: Роблес (55), Фігероа (86), Жовтий (88)

Хорхе Вілстерманн: Вільярроель (50)

Вирівнювання:

Гуабіра: Старійшина Арауз - Фран Супаябе, Нельсон Амарилла, Мерардо Девід Роблес, Джаіро Веласко - Дієго Хосе Хойос (Альваро Кірога 82), Алехандро Мелеан, Луїс Хуртадо (Густаво Передо Ортіс 46, Фігероа 82), Хуан Чорногорія - Кевін Міна, Луїс Ліаль. ДТ: Віктор Антело.

Хорхе Вільстерманн: Луїс Фернандо Карденас Чорногорія - Карлос Анес, Едемір Родрігес, Сантьяго Ечеверрія, Луїс Франсіско Родрігес Зегада - Сезар Меначо (Родріго Маурісіо Варгас 74), Мойсей Вільярроель (Крістіан Мачадо 90+3), Хав'єр Андрес Сангвінетті (Рауль Кастро 39), Хосе Варроель газ, Сергіньо - Андрес Чавес (Умберто Осоріо 74). ДТ: Мігель Понсе.

BDS-CL