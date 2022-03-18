Танзанійський Масай розділений через вигнання з заповідника Нгоронгоро

Понад століття пастухи масаї Танзанії жили із зебрами, слонами та гну в Нгоронгоро. Але в умовах зростання населення і їх стада уряд планує вигнати їх з цього заповідника.

Кількість людей, які проживають у цьому об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зросла з 8 000 у 1959 році до більш ніж 100 000. Велика рогата худоба виросла найшвидше, з 260 000 голів у 2017 році до більш ніж одного мільйона зараз.

Танзанія дозволяє корінним громадам, таким як Масаї, жити в певних національних парках. Але останнім часом відносини між пастухами та дикою природою все більше конфліктують, і іноді тварини нападають на людей або їх худобу.

Президент Самія Сулуху Хасан озвучив тривожний крик минулого року. «Нгоронгоро відсутній», - сказав він.

«Ми погодилися зробити його унікальним, дозволивши людям і тваринам жити разом, але людське населення зараз поза контролем», - сказав він, просячи вивчити способи стримування потоку населення.

З тих пір йдуть дебати про можливе вигнання Масаї з цього парку, відомого своїм величезним вулканічним кратером.

Прем'єр-міністр Кассім Маджаліва запропонував програму добровільного переселення в район Хандені, в 370 кілометрах від кратера, де уряд виділив 162 000 гектарів для тваринників.

«Ми ведемо їх у райони, де вони матимуть доступ до шкіл, лікарень та електрики», а також пасовища та землі, які будуть оброблятися, сказав він.

- Історична присутність -

Спільнота Масаї розділена над цим питанням.

Для багатьох Нгоронгоро - єдиний будинок, який вони коли-небудь знали. «Тут народилися батько і мати, і ми тут жили. Я не готова йти», - каже жінка, яка просто хоче дати своє ім'я, Роза, зі страху перед владою.

Задовго до створення в 50-х роках національних парків, спрямованих на залучення туристів, масаї співжив з природою в Серенгеті або Нгоронгоро.

Але зі зміною клімату, що спричиняє все більш тривалі періоди посухи, фермери та їх стада борються за воду та їжу з дикими тваринами.

Наявність худоби і звук коров'ячих дзвонів змушують деяких тварин тікати і загрожувати туристичній діяльності, на яку припадає 18% ВВП країни.

«Якщо ми дозволимо їм це зробити, ми порушимо велику міграцію гну», - каже один екологічний офіцер, посилаючись на анонімність з міркувань безпеки.

Під час візиту AFP до регіону на початку березня біля ділянок Масаї було помічено лише кілька зебр.

- Ні масаї, мисливці так -

Місцеві активісти та лідери опозиції звинувачують владу в тому, щоб закликати охорону навколишнього середовища привілейувати економічні інтереси, згадуючи прецеденти заможних іноземців, яким було надано права на полювання на тварин в Нгоронгоро.

«Великі суспільства побічно видаляють нас з нашої прабатьківщини в ім'я захисту навколишнього середовища», - сказав у Twitter Онемо Оленгурумва, правозахисник Масаї.

У 2009 році тисячі сімей Масаї були вигнані з Лоліондо, 125 кілометрів від заповідника Нгоронгоро, щоб дозволити еміратському суспільству організувати мисливські поїздки. Уряд завершив угоду в 2017 році після звинувачень у корупції.

«Масаї були найбільшими жертвами вигнання, здійснених в ім'я екологічної оборони в Танзанії, за що вони ніколи не були легально або належним чином компенсовані», - написав Тунду Ліссу, віце-президент опозиційної партії Чадема.

«Настав час виправити ці помилки, а не повторювати старі несправедливості», - сказав він.

Онлайн-петиція проти вигнання Масаї зібрала понад три мільйони підписів.

- «Як зрада» -

Але в умовах зростаючого конфлікту між людьми і дикою природою деякі фермери готові до маршу.

На початку березня слон вбив людину, яка збирає дрова в Нгоронгоро. У серпні троє дітей загинули на падали левів біля заповідника під час пошуку бродячого худоби.

«Особисто я буду поважати пропозицію уряду, оскільки це гарантуватиме краще життя для моєї худоби та мене», - каже Лазаро, який не хоче давати своє прізвище, щоб не суперечити керівникам Масаї.

Минулого тижня заявив прем'єр-міністр Маджаліва, більше 450 людей погодилися переселити до Хандені.

Інші все ще сумніваються. «Я хочу продовжувати жити тут, але тиск уряду змушує мене задуматися про відхід», - пояснює один Масай. «Але прийняти легко, це як зрада наших племінних начальників».

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