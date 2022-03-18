Сильний перехід між Сантьяго Каф'єро та Хорхе Ланата: ADEPA та FOPEA відступили образу міністра закордонних справ журналісту

Міністр закордонних справ Сантьяго Каф'єро та журналіст Хорхе Ланата знялися цієї п'ятниці в сильній суперечці , яка включала образа англійською з боку чиновника по відношенню до радіоведучого Мітре. Черезкілька годин Аргентинський форум журналістики (FOPEA) та Асоціація аргентинських організацій журналістики (ADEPA) виступили публічно та відрекли заяви колишнього керівника штабу .

«Ми шкодуємо про незвичайне ставлення міністра закордонних справ Сантьяго Каф'єро, який відповів образою на критику журналіста Хорхе Ланата, під час інтерв'ю на радіо Urbana Play . Міністр закордонних справ образив журналіста, використовуючи англійський термін», - йдеться в першому дописі ADEPA.

Потім суб'єкт завершив невеликий потік Twitter за допомогою додаткового поста. «Ми повторюємо, що толерантність до перевірки та журналістська критика чиновників є ознакою поваги до свободи преси та здоров'я в громадських дебатах», - підсумували вони.

«Аргентинський форум журналістики солідарний з журналістом Хорхе Ланата і заперечує образи, зроблені міністром закордонних справ Сантьяго Каф'єро », - сказав FOPEA також через свої офіційні соціальні мережі. Перший пост супроводжувався хештегом #FOPEALibertadDeExpresión.

У зв'язку з цим вони також пояснили ситуацію: «Під час інтерв'ю Urbana Playміністр закордонних справ образив колегу Радіо Мітре фразою англійською мовою, переклад якої є особистим правопорушенням».

«FOPEA розуміє, що журналістика піддається критиці і що її потрібно постійно ставити під сумнів, щоб підвищити якість професійної роботи», - продовжила організація. Однак така невідповідність чи дискомфорт щодо думки не може зводитися до образ та особистих образ».

Нарешті, вони додали: «Набагато менше, коли мова йде про державних службовців. Саме вони повинні подавати приклад поваги до свободи вираження поглядів ».

Щоб зрозуміти корінь конфлікту, ми повинні повернутися до недавньої поїздки, яку урядовий міністр Альберто Фернандес зробив на Близький Схід для пошуку інвестицій. У цьому контексті його запросили на виставку в Дубаї, де він виступив з промовою англійською мовою, яку критикували в соціальних мережах за труднощі, які міністр показав з вимовою (відео 1). Ланатазвернулася до сміху ситуації у своїй програмі, а також виділила помилки канцлера, щоб виразити себе англійською мовою.

Цієї п'ятниці Каф'єро консультувала з цього питання журналістка Марія О Доннелл на радіо Urbana Play . «Я мав промову іспанською мовою, і коли я приїхав, вони сказали мені, що синхронного перекладу немає, і я зробив це англійською мовою, тому що це було частиною скромного; наша дипломатична місія - не радувати тих, хто порушив країну вимовою», - відповів він.

Колишній начальник штабу сказав, що він зручний зі своїм рівнем англійської мови і використовує мову в більшості зустрічей, в яких він бере участь, без перекладача. Щоб продемонструвати свої знання, Каф'єро зробив жарт і привітав свого співрозмовника англійською мовою в кінці інтерв'ю. І в цьому контексті він здивував сленговою образою: « Ланата сказала про мене дурні речі, я думаю, що Ланата - це член » ( іспанською мовою Ланата сказала про мене дурні речі, я думаю, що Ланата - це ривок ). Слово «дікхед» має і інші значення: ривок, імбециль і головка статевого члена.

Як і очікувалося, Lanata взяв в руки рукавичку. О 10 годині у своєму звичайному шоу з Едуардо Фейнманом - який іронічно одягнувся військовим через початок війни з інфляцією - він посилався на висловлювання Каф'єро і подвоїв свою критику.

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