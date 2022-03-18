Іспанія і Марокко припиняли дипломатичну напруженість над Західною Сахарою

Іспанія прийняла радикальний поворот у п'ятницю, відмовившись від своєї позиції нейтралітету та підтримуючи Марокко щодо спірної території Західної Сахари, припинивши дипломатичну кризу між двома країнами.

«Іспанія вважає, що ініціатива автономії, представлена в 2007 році [Марокко], є найсерйознішою, реалістичною та достовірною основою для вирішення цієї суперечки» між Рабатом та активістами незалежності Сахраві Френте Полісаріо, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, сказав преса в Барселоні.

Таким чином, міністр підтвердив заяву Марокканського королівського дому, який опублікував лист, надісланий президентом іспанського уряду Педро Санчесом до королівства Алаві.

Не посилаючись на лист або згадуючи Сахару, уряд Іспанії незадовго до цього оголосив про «новий етап» у відносинах з північноафриканською країною.

Ця позиція являє собою радикальні зміни, оскільки до цих пір Іспанія виступала за ставлення нейтралітету між Рабатом та Полісаріо.

Конфлікт у Західній Сахарі, колишньої іспанської колонії, яка вважається ООН «несамовільною територією», протягом десятиліть виступав проти Марокко з французьким Полісаріо, підтриманим Алжиром.

Рабат, який контролює близько 80% цієї території, пропонує план автономії під її суверенітет. Незалежні лікарі закликають до референдуму про самовизначення, організований ООН, запланований на припинення вогню 1991 року, який так і не відбувся.

- Іспанія «поступилася» -

В рамках нормалізації відносин між двома країнами Іспанія оголосила про візит Педро Санчеса до Марокко на дату, яка не була вказана.

Глава іспанської дипломатії Хосе Мануель Альбарес відвідає Рабат «до кінця місяця», йдеться в заяві уряду Іспанії.

Для Ігнасіо Чембреро, іспанського журналіста, що спеціалізується на відносинах між двома країнами, «іспанський уряд поступився основному попиту Марокко», який попросив його підтримати «свою пропозицію про автономію» від Західної Сахари.

«Це важлива зміна», оскільки «як вимагає Марокко, вона оприлюднюється», - пояснив він. «Іспанська влада завжди допомагала Марокко в останні роки, але вони ніколи не хотіли оприлюднити це», - сказав він.

У заяві Міністерство закордонних справ Мароккану привітало «позитивні позиції Іспанії та конструктивні зобов'язання щодо марокканської Сахари».

Делегація Polisario в Іспанії звинуватила Мадрид у тому, що він «поступився шантажу та політиці страху, яку використовує Марокко».

- Міграційна криза в Сеуті -

Дипломатична криза між Марокко та Іспанією почалася в квітні 2021 року, коли Мадрид дозволив керівнику фронту Полісаріо Брагіма Галі, заклятого ворога Рабата, прибути на півострів для госпіталізації для covid-19.

У травні тисячі мігрантів змусили в'їзд в Сеуту, іспанський анклав на півночі Марокко.

До оголошень цієї п'ятниці напруженість вщухала, не зникаючи. Посол Мароккану в Мадриді, якого викликали на консультації в травні, ще не повернувся до Іспанії.

За словами Бернабе Лопеса, професора арабських та ісламських досліджень Мадридського автономного університету, основною метою жесту уряду Іспанії щодо Сахари є отримання управління міграційними потоками з Марокко.

«Це передбачає трохи затягування горіхів, щоб було трохи більше контролю, а не того навмисного відсутності контролю, який має Марокко», - говорить він.

Західна Сахара є ключовим питанням для Марокко в будь-яких переговорах.

В обмін на відновлення дипломатичних відносин з Ізраїлем Марокко здобуло визнання США «шкірястості» колишньої іспанської колонії, потім очолювану Дональдом Трампом.

мг/провиг/ег/js