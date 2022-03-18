Шість тисяч кілометрів на таксі привезли українських біженців до Іспанії

Приїхавши до Варшави пішки і на машині рятуючись від війни в Україні, 22 роки Христина Трач не змогла знайти спосіб поїхати до Іспанії, де живе її сестра.

Потім він дізнався, що група таксистів з Мадрида прибула до Польщі для надання необхідної допомоги і повернулася до Іспанії в понеділок з 135 українцями з центру біженців у столиці Польщі.

«Вони наші герої», - сказав Трач AFP незабаром після прибуття конвою з 29 таксі до церкви в центрі Мадрида в четвер вранці, серед ура групи людей, які їх чекають.

Більшість біженців - це жінки та діти, які, як і Трач, мають друзів чи родину в Іспанії. До групи також увійшли чотири собаки і кішка.

Незабаром вони матимуть статус, що охороняється, що дозволить отримати дозвіл на проживання та роботу.

«Я збираюся шукати роботу, щоб мати гроші, щоб допомогти своїй країні та моїй родині», - пояснила Трач, сирота, яка залишила бабусь і дідусів у Києві, де працювала телемаркетологом.

Вона вивчила іспанську мову у відпустці, яку вона проводила з іспанською родиною, коли була дитиною.

Конвой, з двома водіями на транспортний засіб, що крутиться за кермом, виїхав з Мадрида до Польщі в п'ятницю, щоб охопити 6 000 км в обидва кінці.

Серед таксистів також були румунські або еквадорські іммігранти.

Кілька водіїв і пасажирів попрощалися з обіймами і сльозами після того, як разом гастролюють Європу.

Серед них Ольга Шокарєва, жінка, яка перебувала в Іспанію з наймолодшим сином, залишивши після себе ще одного сина і чоловіка, які залишилися в Україні: «борючись за наше життя, за незалежність нашої країни», розповідала вона під час поїздки.

- «Змінили життя» -

Люди з усієї Західної Європи вивезли на дорогу на машині, або зібрали ресурси для оренди автобусів, щоб допомогти українцям переїхати до своїх нових будинків.

Ідея для конвою виникла під час розмови про війну, яку провели кілька таксистів під час очікування клієнтів в мадридському аеропорту.

Коли один водій запропонував поїхати до Польщі, щоб привезти українських біженців до Іспанії, кілька інших підписалися, заявив Хосе Мігель Фунес, представник Мадридської професійної федерації таксі, яка координувала операцію. Незабаром до них приєдналися десятки водіїв.

«Відповідь була неймовірною, ми цього не очікували», - привітав Фунес.

Хав'єр Ернандес, який поїхав пару та їхнього 12-річного сина до Іспанії, пояснив, що не може сидіти склавши руки, «спостерігаючи за образами дітей, жінок», рятуючись від бомбардування.

Спочатку біженці були сором'язливі і не залишали транспортний засіб, коли конвой зупинився відпочивати, але потім «обійняли нас, пожартували», - сказав цей 47-річний таксист.

«Лише за один день його життя змінилося, це дуже захоплююче», - додав Ернандес, применшивши того, чого він досяг: «Це нічого, це водіння кілька днів, що ми робимо в Мадриді».

Організатори підрахували, що операція коштувала близько 50 000 євро (55 000 доларів США), головним чином на паливі та платних платах, покритих пожертвуваннями, головним чином від таксистів.

«У нас є фантастичні люди», - сказав 38 років Хесус Андрадес, один із координаторів каравану, який відповідав за транспортування трьох жінок.

«Навіть деякі діти таксистів прийшли віддати гроші зі своїх скарбничок», - пояснив Андрадес.

- «Піщинка» -

Таксисти Мадрида мають довгу історію допомоги в кризових ситуаціях.

Під час атак 2004 року в іспанській столиці, в яких загинуло майже 200 осіб, таксисти доставили поранених до лікарні.

А в розпал пандемії ковіда в Іспанії в 2020 році вони подбали про те, щоб взяти лікарів з дому додому або хворих до лікарні.

«Ми скромні люди. Я точно вірю, що найскромніші люди більше залучаються», - сказав Ернандес, який прожив на вулицях рік після перенесеної депресії через розлучення.

Понад три мільйони людей втекли з України, оскільки Росія вторглася в країну 24 лютого, і Польща взяла в себе більшість з них, згідно з даними Організації Об'єднаних Націй.

Посольство України в Мадриді допомогло відібрати біженців для конвою.

Як і інші водії, які брали участь у каравані, 34 роки Нурія Мартінес сказала, що готова повернутися на дорогу, щоб забрати більше біженців.

«Вдома нічого не можна зробити з дивана, ми повинні скласти піщинку», - сказав Мартінес, який привів матір та двомісячну дитину.

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