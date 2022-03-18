Сент-Етьєн і Труа нічия 1-1 у Лізі Франції

ПАРИЖ (AP) - Десятикратний чемпіон французької ліги Сент-Етьєн залишався під загрозою вильоту, як і Труа, після того, як обидві команди підписали нічию 1-1 у п'ятницю.

Лебо Мотіба, південноафриканський нападник, відправив Труа на фронт на початку матчу на близькій відстані пострілу, пройденому Абду Конте. Алжирський півзахисник Ряд Будебуз зрівняв для Сент-Етьєна в середині другого тайму з пенальті.

Сент-Етьєн набрав вісім очок у матчах, де він був у невигідному становищі протягом 2022 року, більше, ніж будь-яка інша команда ліги.

Труа марширує на 15-й позиції, на два очки випередивши Сент-Етьєн, який на 18-му.

Пари Сен-Жермен, лідер турніру, відвідує Монако в неділю.