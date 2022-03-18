Російський Рубльов дійшов до півфіналу Індійського Уеллса, побивши Димитрова

Російський тенісист Андрій Рубльов, друге насіння в індійському Wells Masters 1000 після Рафаеля Надала, досяг півфіналу в п'ятницю, перемігши болгарка Григора Димитрова в два сети.

Рубльов, номер 7 в АТП, обіграв Димитрова (35-го) 7-5 і 6-2 за одну годину і 32 хвилини гри на центральному майданчику в Індійському Уеллсі (Каліфорнія).

У суботньому півфіналі Рубльов зіткнеться з переможцем останнього матчу чвертьматчу між американцем Тейлором Фріцом та сербським Міоміром Кечмановічем.

На іншому півфіналі відбудеться іспанський поєдинок покоління тенісу, з Рафа Надалом, великим спортивним кумиром цієї країни, який стикається з процвітаючим 18-річним Карлосом Алькарасом.

гбв/ол