Російські та білоруські спортсмени заборонили на чемпіонати Європи

Стоячи в єдності з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), чемпіонат Європи в Мюнхені 2022 не запросить, а також не дозволить брати участь жодним російським і білоруським спортсменам і чиновникам.

Рішення було прийнято Радою чемпіонату Європи з Мюнхена 2022 (EC2022).

Голова правління EC2022 Лібор Варханик сказав: «кожен наш вид спорту вже підтвердив, що вони не запрошують і не допускають участі російських і білоруських спортсменів і чиновників у своїх заходах. Це відповідає рекомендаціям МОК, Німецької олімпійської спортивної конфедерації та інших міжнародних спортивних федерацій».

«Ми єдині в засудженні війни Росії над Україною, і всі ми солідарні з Україною та її народом. Ми вважаємо, що в нашому заході брати участь російські та білоруські команди немислимо».

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Чемпіонат Європи пройде 11-21 серпня в Мюнхені, Німеччина. дев'ять федерацій, що беруть участь: Європейська легка атлетика, Конфедеція Européenne de волейбол, Європейська асоціація каное, Союз Européenne de Cyclisme, Європейська гімнастика, Всесвітнє веслування, Міжнародна федерація спортивного скелелазіння, Європейський союз настільного тенісу та триатлон Європи.