Росія відсторонилася від гуманітарної резолюції голосування по Україні в ООН

Росія відмовилася від голосування гуманітарної резолюції щодо України в ООН, США, 17 березня 2022 року (AFP) - Росія все більш ізольована, Росія відмовилася від голосування в п'ятницю гуманітарної резолюції щодо України в Раді Безпеки ООН, оскільки їй не вистачало підтримки найближчих союзників, оголосили в цей четвер AFP кілька дипломатів, які попросили анонімності». Вони вдалися до «співспонсорства» для свого тексту з гуманітарного аспекту «і повернення не було», - сказав посол, який попросив анонімності, натякаючи, що ні Китай, ні Індія не підтримують суперечливу російську ініціативу і не проголосували б за. Росія, яка подала у вівторок проект резолюції до Ради Безпеки, закликала проголосувати в середу, перш ніж передумати і перенести його на четвер, а потім на п'ятницю. Москва сподівалася на підтримку Китаю та Індії, двох країн, які утрималися 25 лютого в голосуванні за резолюцією підкерівництвом США та Албанії денонсувати «агресію» України, і яку Росія наклала вето». Цього тижня, збочено, Росія надала резолюцію, яка, крім усього іншого, закликала до захисту мирних жителів, включаючи жінок та дітей. Це цинічна гра перед лицем надзвичайних людських страждань», - заявила посол Великобританії Барбара Вудворд на п'ятому засіданні Ради Безпеки, присвяченому Україні після вторгнення Росії 24 лютого». Саме тоді, коли російські війська напали на Маріуполь», зокрема театр, в якому розміщувалися сотні людей і дітей, згадав британський дипломат». Україна ніколи не буде перемогою Путіна. Незалежно від прогресу, який він робить, людей, яких він вбиває, або міста, які він руйнує», - попередила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.PRH-AF/DGA