Сільські жінки приносять ароматичні речовини та олії зі своїх садів до Колумбії

Джиммі Паола Сьєрра Медельїн (Колумбія), 18 мар. Що почалося з невеликих домашніх садів для самостійного споживання поступово стало продуктивним проектом на чолі з сільськими жінками, прикладом асоціативної та громадської роботи у департаменті Антіокії (північний захід) з розвитком ароматичних речовин, масел та екстрактів. Під торговою маркою «Somos Campo» він працює в селі Сан-Хосе, в муніципалітеті Маринілла, виробничому заводі, який втілює боротьбу селян, які зібралися разом, щоб сприяти сталому розвитку сільських територій та рухатися до гендерної рівності. У центрі Асоціації сільських жінок, які шукають майбутнє (AMCABF), створеної в 2004 році для стимулювання участі жінок у соціальній, економічній та екологічній сферах, був створений агробізнес, який перетворив життя, як сказала Ефе, Адріана Марія Торрес, технічний координатор та юрист. «Були лідерські процеси, але жінки все ще залежали від своїх чоловіків, тому необхідність створювати економічні проекти для нас», - стверджував Торрес. МІЖ АРОМАТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ТА МАСЛАМИ Жінки, які мали наявну землю, почали сіяти ароматичні та лікарські рослини, а потім навчалися процесам трансформації. «З продажу тільки свіжих або зневоднених рослин почався процес індустріалізації», - сказав він. У них вже є десять різновидів ароматичних речовин в тисан, крім того, що створюють екстракційні рослинні олії та есенції розмарину, евкаліпта та цитронелли, серед інших. Для AMCABF важливим поштовхом стала програма базового методу прискорення агробізнесу (MBA), яка розробляється Interactar у партнерстві з бельгійською громадською організацією ACTEC, урядом Наварри та Fundación del Valle, яка має на меті супроводжувати підприємців та агропідприємців для збільшення їх конкурентоспроможність і прискорення зростання бізнесу. «Це процес стійкості», - сказав Торрес про асоціацію, яка налічує 37 членів, і про агробізнес «Somos Campo», життєво важливий для колумбійських селян та їхніх сімей в сільській місцевості, щоб знайти «можливість бути щасливими, випереджати і жити гідно». ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО, ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПОЛЯ Лідер розвитку агробізнесу Interactar Ліліана Табарес сказала Ефе, що жіноче лідерство є «чудовою можливістю» для економічного розвитку в колумбійській сільській місцевості. «Сільські жінки є лідерами, виробниками, підприємцями та постачальниками послуг. Їх внесок є життєво важливим для добробуту сімей, громад та економік», - сказав він. Цей сегмент населення представляє «велику частку сільськогосподарської робочої сили» в Колумбії і підкреслив, що вони відповідають за виробництво більшої частини продовольства, яка збирається, «особливо в натуральному сільському господарстві», крім того, що відповідає за більшу частину неоплачуваної роботи по догляду. З цієї причини він вітає той факт, що 47% населення, яке обслуговує взаємодію з MBA агробізнесом, є жінками. Пандемія спричинила невдачу в плані власного капіталу, а розрив у країні розширився до того, що для кожних 10 чоловіків, які вийшли з безробіття за останній рік, лише одна жінка зробила це, згідно з Програмою розвитку ООН (ПРООН). За даними Національного адміністративного департаменту статистики (DANE), у січні 2022 року рівень безробіття в Колумбії для жінок становив 19,4%, тоді як для чоловіків - 11,2%. МЕНЕДЖЕРИ КОЛЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ Табарес пояснив, що метою корпорації є перетворення сільських жінок на «агентів економічних, екологічних та соціальних змін», оскільки їм вдається «дати можливість шукати розвиток сільської місцевості, свого добробуту та добробуту сільської громади». Вона визнала, що в деяких регіонах країни бачити жінку, що веде, «не в межах можливостей», і її лідерські навички можуть бути скорочені, але з супутніми стратегіями, які вони реалізують, вони перетворили сільських жінок на «колективних менеджерів проектів», як це сталося з AMCABF та його брендом» Сомос Кампо». «Уповноважені жінки починають визначати, що якщо вони зможуть трансформувати свій агробізнес, свою асоціацію та свої сім'ї, вони зможуть перетворити свою громаду», - сказав Табарес. З майже 49 000 підприємців у супроводі Interactar, з фінансовим доступом та навчальними програмами 52 відсотки - жінки. НАЧАЛЬНИК jps/ime/CPY