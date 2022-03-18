Родріго Гонсалес танцює зі своїм імітатором, і поганий рух змушує його вивихнути плече наживо

Несподіваний момент був пережитий на знімальному майданчику Amor y Fuego , коли на програму прибув імперсант Родріго Гонсалес і запросив його танцювати. І вся справа в тому, що водій ніколи не уявляв, що його праве плече вийде в прямому ефірі, тому Джіджі Мітре дуже стурбований довелося відправити його на комерційну перерву.

Після повернення колега «Пелухіна» зізналася, що піклується про нього, бо думала, що йому потрібно терміново звернутися до медичного центру; однак аніматор знову з'явився і пояснив, що саме сталося.

За словами Родріго Гонсалеса, у нього була ця проблема з плечем ще з самого молодого віку, але до цього часу він відмовився її вирішувати через час відновлення, оскільки він повинен відпочити протягом трьох місяців після операції.

«Ми повернулися, все в порядку, оперативне, є люди, які були налякані, у мене на плечі є тема, яку також у багатьох людей, якщо я зроблю поганий крок, він виходить, це ніколи не траплялося зі мною жити, у мене це було з двадцятих років, що це почалося, і це потрібна операція , яка дуже проста, вони три місяці вимкнено», - сказав він.

В інший час «Пелухін» пояснив, що він вже звик до його плеча відриватися, хоча цього ніколи не траплялося з ним жити раніше. Він також виявив, що постановка шоу не зрозуміла, що з ним сталося, коли він підійшов до них з проханням витягнути руку.

« Люди були злякані, оскільки ніхто не знає, що у мене таке... Я б сказав, будь ласка, потягніть його до мене, щоб він повернувся на своє місце . Зі мною траплялося, що я підтримую себе і виходить, я прошу людей відтягнути його на місце», - сказав він.

Крім того, водій Amor y Fuego зазначив, що вперше це сталося з ним, він злякався, бо не розумів, що з ним відбувається, але з часом йому вдалося це контролювати. « Перший раз, коли це сталося зі мною, я нічого не зрозумів, і це боляче, а потім ні», - додав він.

РОДРІГОГОНСАЛЕС ПРОТИ ІСУСА АЛЗАМОРИ

РодрігоГонсалес нагадавХесусу Альзамору , що на телебаченні існує велика конкуренція, тому вони оцінюють талант, який генерує аудиторію більше, ніж люди, які готували роками, які не називають спонсорами.

Цей коментар прийшов після того, як колишній водій зазначив, що коли він працював на телебаченні, хлопчик-реальність заробляв за день те, що йому заплатили за цілий місяць.

« Якщо ви не генеруєте результатів, якщо ви не отримуєте прибутку, якщо ваша зарплата не відповідає тому, що вони заробляють, і більше, тому що якщо не такий бізнес, це не громадська організація, вони надсилають вас додому, як скрізь », - сказав він.

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