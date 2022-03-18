Керетаро б'є Атлетіко Сан-Луїс 2-1 на початку дня мексиканського футболу

З голом від аргентинського Леонардо Секвейри, Керетаро обіграв Атлетіко Сан-Луїс 2:1 у четвер у грі, яка стартував 11 тур турніру з мексиканського футболу Клаусура-2022, який грав на стадіоні Морелос.

На 15-й хвилині аргентинський Рубенс Самбуеза пропустив можливість очолити Атлетико, знявши пенальті, який врятував уругвайський голкіпер Вашингтон Агер.

«Білі півні» Керетаро забив 1-0 до 61 з пенальті, який Ангел Сепульведа взяв ліворуч від аргентинського воротаря Марсело Бароверо, який кинув себе на праву сторону.

1-1 команда Сан-Луїс досягла 67 і був забитий іспанцем Унаї Більбао збитим і правим постом, який подолав кидок Агерра.

Перемога «Білі Півня» була завершена в 77, коли Sequeira підписав 2-1 з заголовком на невеликій площі.

З цим результатом Керетаро досяг 11 балів, а Атлетіко Сан-Луїс залишився з 10 очками.

Цей матч був зіграний на стадіоні Морелос, а не на стадіоні La Corregidora, звичайному будинку Керетаро, як запобіжний захід для відвідування Атлетико Сан-Луїс; ці команди підтримують суперництво, яке відоме як «класика la 57» - через дорогу, яка з'єднує два міста - і яка мала епізоди насильство раніше.

Хоча це зобов'язання здійснювалося за закритими дверима, воно було захищено 200 елементами безпеки.

У цей день пройдуть дві класики. У суботу на стадіоні Universitario Тигрес французького нападника Андре-П'єра Жиньяка, лідер столу бомбардирів, прийматиме Монтеррей у царській класиці, який прийде з трійкою перемог поспіль.

У неділю на стадіоні Халіско «Зоррос» Атласу, що панує чемпіонів ацтекського футболу, прийматиме «Чівас» Гвадалахари в класичному тапатіо.

—Результати дня

-четвер

Керетаро-Атлетіко Сан-Луїс 2-1

-Пятниця

Пуебла Сантос

-Субота

Тигрес-Монтеррей

Пачука-Крус Азул

Америка-Толука

Атлас-Гвадалахара

Масатлан-Леон

Тіхуана-Хуарес

Позиції:

- ОЧ Ж Г Е П ГФ ГК ДІФ

1. Пачука* 22 9 7 1 1 20 8 12

2. Пуебла 21 10 6 3 1 18 9 9

3. Тигре* 20 9 6 2 1 20 13 7

4. Атлас 18 10 5 3 2 12 7 5

5. Крус Азул 17 10 5 2 3 17 13 4

6. Монтеррей* 15 9 4 3 2 13 7 6

7. Леон 15 10 4 3 3 9 10 -1

9. Гвадалахара 12 10 3 3 4 15 14 1

10. Пума* 11 9 3 2 4 14 10 4

11. Святі 11 10 3 2 5 15 17 -2

13. Керетаро 11 11 2 5 4 10 15 -5

14. Тіхуана* 11 9 3 2 4 8 14 -6

15. Атлетіко Сан-Луїс* 10 10 3 1 6 11 14 -3

16. Хуарес 8 10 2 2 6 8 15 -7

17. Америка 7 10 1 4 5 10 16 -6

18. Мазатлан* 7 9 2 1 6 10 17 -7

* У них є очікувані матчі

вул./ag