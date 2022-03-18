Путін забороняє жителям купувати ставки в іноземних компаніях

Москва, 18 березня президент Росії Володимир Путін сьогодні заборонив жителям указом купувати акції в іноземних компаніях до 31 грудня без явного дозволу Центробанку, в рамках заходів проти «недружніх дій» США та інших країн. Указ президента, опублікований на сайті Кремля, надає раді директорів ЦБ Росії (BCR) повноваження встановлювати розмір операцій авансових платежів резидентами іноземним юридичним і фізичним особам. БЦР також визначить суму переказів рахунків в російських банках від нерезидентів, зареєстрованих в недружніх країнах, на рахунки нерезидентів, які є державами, які не здійснюють недружніх дій проти Росії. Крім того, регулятор також встановлює суми переказів з рахунків нерезидентів, які з держав, які не здійснюють недружніх дій на рахунки, відкриті в немістичних країнах. Ця сила БЦР поширюється і на перекази без відкриття рахунків і придбання іноземної валюти юридичними особами-нерезидентами. У Указі президента зазначено, що регулятор зможе звільнити експортерів від обов'язку продати 80 відсотків заробленої іноземної валюти в якості іноземних продажів. Уряд Росії прийняв на 8-му список недружніх країн і територій, куди входять США і Канада, всі країни-члени Європейського Союзу (ЄС), Великобританія, Україна, Чорногорія, Швейцарія, Албанія, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія. Сан-Марино, Північна Македонія, Японія, Південна Корея, Австралія, Мікронезія, Нова Зеландія, Сінгапур і Тайвань. НАЧАЛЬНИК мос/вх