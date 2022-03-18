Ціни в Японії виросли на 0,6% в лютому

Токіо, 18 березня індекс споживчих цін Японії (ІСЦ) в лютому виріс на 0,6 відсотка, повідомляє уряд у п'ятницю. Еволюція індексу, що виключає ціни на свіжі продукти через його високу волатильність, відзначається шостий місяць поспіль збільшення показника, згідно з даними, опублікованими Міністерством внутрішніх справ і комунікацій. Таке збільшення ІСЦ в основному пов'язано зі збільшенням вартості енергії, яка зросла на 20,5% в річному обчисленні в лютому, знову вище, ніж зростання, зафіксоване в січні (17,9%), тенденція, яка з вересня вплинула на енергетичний рахунок третьої світової економіки. Тарифи на проживання зросли на 6% у лютому, а інші сектори, такі як дозвілля, також вплинули на ІСЦ, з річним зростанням на 3,8%, а також ціни на продукти харчування (1,6%). Зі свого боку, сектор домашнього начиння впав на 3,4% порівняно з тим же місяцем минулого року. Цей розвиток далекий від цільового 2%, яку переслідував Банк Японії (BoJ), хоча збільшення ІСЦ в останній період року змусило банк переглянути зростання, на 1,1 відсотка, прогнозу інфляції. Ціни в Японії виросли в січні на 0,2%. НАЧАЛЬНИК cgv/ics