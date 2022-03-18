Перу проти Уругваю: новини про нападників «La Celeste» перед матчем за відбіркові матчі Катару 2022

Національній збірній Перу доведеться зіткнутися з жорсткою відданістю своєму уругвайському колезі на 17-й даті відбіркових турнірів Південної Америки. Обидві команди потребують перемоги, щоб мати шанс претендувати на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі. У цьому сенсі «La Celeste» матиме всю свою силу в нападі, тому в цій статті ми розповімо вам про новини кожного з чотирьох викликали «Шарруас» нападників .

Для початку варто згадати, що кілька годин томуУругвайська футбольна асоціація (AUF) оголосила 26 футболістів, які були покликані зіграти останню подвійну дату відбіркового процесу проти Перу в Монтевідео у четвер, 24 березня та Чилі в Сантьяго у вівторок, 29. Цей список включає нав'язливі імена Луїса Суареса, Едінсона Кавані, Дарвіна Нуньєсата Максиміліано Гомеса. Всіх нападників і кого ми розберемо нижче:

ЛУЇССУАРЕС

«Пістолеро» має ім'я, вигравіруване в міжнародному футболі Ліверпуля Англії та Барселони в Іспанії, клуби, де він показав свою найкращу версію на Старому континенті. В даний час він грає в Atlético de Madrid, організації, до якої він прибув у середині 2020 року. З «colchoneros» він виграв титул іспанської LaLiga в цьому сезоні, будучи найкращим бомбардиром своєї команди з 21 рахунком.

Однак його подарунок вказує на те, що він був заміною Дієго Симеоне на користь дуету Жоао Фелік-Антуана Грізмана. Насправді його останній стартовий матч був 19 лютого в перемозі 3:0 проти Осасуни. все-таки йому вдалося перетворити 11 голів в 36 матчів . Так само той факт, що він природний бомбардир з усім досвідом у кваліфікації та світах, робить його небезпечним для Перу своїми 7 голами у 12 матчах, зіграних у поточному кваліфікаційному процесі .

«Лухо» Суарес стане чудовим посиланням Уругваю в атаці з Едінсоном Кавані | Фото: Ніколас Селая

ЕДІНСОНКАВАН

«Матадор» - ще одна з відомих видів зброї «La Celeste». Його кар'єра добре відома в європейському футболі в таких клубах, як Палермо, Наполі, ПСЖ і зараз в «Манчестер Юнайтед». Англійська акторська діяльність прибула в середині 2020 року в операції, узгодженої на рік. Але його чудові показники з 17 голами та 5 передачами в 39 іграх змусили керівництво продовжити його на додатковий сезон.

Тепер, у цьому сезоні, його популярність значно знизилася з поверненням Кріштіану Роналду до Олд Траффорд. Нерегулярність команди також не допомогла йому стартувати, тому це відбилося в 2 м'ячах і 1 допомозі, яку він зіграв у 16 зіграних матчах . Однак ми маємо на увазі одного з найкращих бомбардирів, яких Уругвай забив за останні 20 років разом з Луїсом Суаресом та нарівні з історичним Дієго Форланом. У нинішньому Плей-офф у нього всього 2 голи в 7 матчах , тому ми побачимо, чи вдасться йому пробудити свою грань забивання проти «біколор».

Кавані «Матадор» не приходить з хорошого сезону в «Манчестер Юнайтед», але це завжди небезпека в атаці | Фото: Агентства

ДАРВІННУНЕС

Безумовно, найбільш ефективний атакуючий гравець сьогодні. Його зростання з моменту прибуття в Європу (Альмерія з Іспанії) в 2019 році зПеньяролабув справді вражаючим. З 'indálicos' він забив 16 голів у 32 матчах.

Однак його вибух стався від руки Португалії «Бенфіки», що дозволило йому опинитися в визначних пам'ятках великих великих великих континентів, таких як «Ювентус», «Атлетико де Мадрид», «Манчестер Сіті», серед інших. У своєму першому сезоні з «Glorioso» він забив 14 голів у 45 матчах. Поки в поточному сезоні він має колосальні 26 балів у 33 матчах, з яких 4 були в Лізі чемпіонів і 1 зробив це за кваліфікацію до чвертьфіналу проти «Аякса» у Нідерландах . Це може перенести його до своєї збірної, з якою він все ще належить, оскільки у нього всього 1 гол у 7 зіграних матчах . Очевидно, що він почав би в банку з присутності дуету Суарес-Кавані, але це дуже цікава альтернатива його 22 років, яку доведеться враховувати «біло-червоному».

Дарвін Нуньєс має велику присутність у «Бенфіці» в Португалії | Фото: Агентства

МАКСІМІЛЯНОГОМЕС

НападникВаленсії з Іспанії - четвертий вибір Дієго Алонсо в нападі Уругваю . Він почав в академії Defensor Sporting в своїй країні, і його кар'єра, здавалося, зростала з точки зору цілей. Хоча це не було великого кроку в Європі порівняно з іншими нападниками «чарруас». Його найкращий сезон був у 2017/2018 році з Сельтою де Віго, де він забив 19 голів у 44 матчах. В даний час в команді «чорний і білий» він має 3 голи в 29 матчах, а в Плей-офф у нього 1 гол у 4 матчах. Гравець, який, крім сюрпризу в останню хвилину, не мав би багато варіантів грати.

Максі Гомес - четверта альтернатива Дієго Алонсо в лідерах Уругваю | Фото: AFP

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