Батьки отримують Люка Вота в обмін на янкі

Тампа, штат Флорида, США (AP) Люк Воіт мав відчуття, що його час з янкі добігає кінця, коли Нью-Йорк знову придбав Ентоні Ріццо.

«Я знав, що щось станеться в останній день або два», - сказала Вот у п'ятницю після торгівлі в Сан-Дієго Падресі для 20-річного правша Джастіна Ланге, 34-го загального вибору аматорського проекту 2020 року.

Воіт, 31-річний блогер влади, очолив майори з 22 домашніми бігами протягом сезону 2020 року, скороченого пандемією коронавірусу, коли він потрапив на .277 з 52 RBIs.

«Дійсно схвильований», - сказав він, покинув Брейдентон, де янкі зіграли виставковий матч проти Піттсбурга. «Це не тільки хороша організація, але й у них є команда, готова до перемоги. Я відчуваю себе дуже схвильованим, щоб піти грати з одним з моїх однокласників коледжу, Пірсом Джонсоном».

Воіт ходив до списку поранених чотири рази минулого року, тричі через проблеми з лівим колінним суглобом, які вимагали операції 29 березня для відновлення розриву меніска: з 31 березня по 1 травня під час відновлення, потім з 16 липня по 8 серпня та з 30 вересня до постсезону через запалення. Він також був у списку інвалідів з 27 травня по 22 червня з зовнішньою косою травмою.

Voit хіт для .239, 11 біжить додому і 35 пробігів, випущених в 68 ігор з янкі минулого сезону, у тому числі п'ять домашніх працює у восьмому іннінгу або пізніше. Нью-Йорк придбав Rizzo у Chicago Cubs напередодні терміну торгівлі, шукаючи лівші першого бейсменного клярі.