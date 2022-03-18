Осасуна, за віртуальну постійність, якої прагне Леванте

Памплона/Валенсія (Іспанія), 18 мар Осасуна відвідує Леванте в низькі години з наміром додати три нові очки, які послужать для гігантського кроку до довгоочікуваного перебування, якого прагне команда Валенсії і від якого шість очок відокремлюють його, тому йому варто лише виграти. Тренер Осасуни Яґоба Аррасат попередив про «талант» та потребу валенсії, додавши, що вони повинні «атакувати, підпорядкувати їх і, перш за все, закінчити дії», щоб не дати їм можливості бігати на червоній спині. Осасуна використовуватиме своїх шанувальників, щоб наблизитися до перемоги після поразки від рук Барселони в Камп Ноу, в якому відвідувачі не боролися з кулесами в будь-який час, будучи командою, яка не мала характеру і комплексована проти одного з великих змагань. Зручне положення в таблиці з 35 очками може зіграти трюк на групі гравців, здатних битися з загонами, які вибирають більші проблеми. Придатний 4-0 повинен служити для виходу, щоб вкусити з самого початку і, таким чином, повернути тягу, яку його шанувальники дають йому кожні два тижні в Ель-Садарі. «У нас є відчуття, що нам не вистачає цієї перемоги. Ми знаходимося в трьох пунктах від досягнення цього практично, і ми хочемо, щоб це було завтра вдома», - сказав Аррасат радий подарувати своїм шанувальникам радість. Ті з Таджонара переживають очевидну відсутність мети. Гол аргентинської Чімі Авіли проти Вільярреал два дні тому - останній у чотирьох матчах. Хорватський Анте Будімір, здається, відповідає за доопрацювання дій своїх товаришів по команді - місію, яка вимагатиме від решти команди старанно прибути до зони суперників. Той, хто з Berriatua запитав своїх гравців «темп, інтенсивність і мати можливість добре зайняти конкуруючу зону, а потім бути більш силою в захисті», що не можна було побачити днями в Камп Ноу. Це перший матч після реконструкції Arrasate та Chimy Ávila офіційними, двома капітальними п'єсами для проекту зростаючого клубу, який близький до четвертої присутності поспіль у Прімері. Аргентинці повернуться до правого крила після пропуску події Camp Nou через накопичення жовтих карт. В даний час він найвидатніший, і завтра, як очікується, відзначить відмінності проти вокаліста. Що стосується 11-го, Arrasate перейшов від часто змін у кожному матчі до групи незаперечних стартерів, які надали спадкоємність ідеї гри баскського тренера, тому завтра революція не очікується. Шість очок від перебування з десятьма іграми попереду і перервою в лізі не за горами, Леванте може лише виграти і сподіватися, що їхні суперники спотикаються. Великою новиною є повернення до дзвінка Хосе Луїса Моралеса, який пропустив останню гру ліги ударом по коліно, і який цього тижня тренувався практично нормально і зі своїми товаришами по команді. Однак вінгер Хорхе Де Фрутос, який отримав важкий удар по правій нозі проти Еспаньола, не зміг вчасно відновитися і спричинить звільнення за це зіткнення. Крім того, Дуарте і Клерк продовжують свою настройку через травми коліна, півзахисник Гонсало Мелеро повинен зіграти штрафний матч через накопичення жовтих, тоді як Хорхе Мірамон повертається до списку після санкціонованого матчу. Італієць Алессіо Ліссі міг знову зробити ставку на Pubill праворуч, незважаючи на повернення Мірамона, з Франкезою чи Сином на лівій стороні та в'їздом Везо у стартову одинадцяту пораненим Дуарте. Без Мелеро Мальса могла повернутися до стартового складу з Пепелу та Барді в медулларі, і незважаючи на гол, забитий Еспаньолом в останньому матчі, Дані Гомес виглядає як крок позаду Роджера, який сформував би атакуючу пару з капітаном команди Хосе Луїсом Моралесом. Ймовірні склади: Осасуна: С.Еррера; Начо Відаль, Девід Гарсія, Хуан Круз, Ману Санчес; Торро; Чімі Авіла, Монкайола, Хаві Мартінес, Рубен Гарсія і Будімір. Леванте: Карденас, Пабилл, Везо, Робер, Касерес, Син чи Франкеза, Пепелу, Мальса, Барді, Моралес та Роджер. Суддя: Хав'єр Альберола Рохас (Кастильсько-Манчего) Стадіон: Ель Садар. Час: 17:30 за Гринвісом — Позиції: Осасуна (11-е), Леванте (20) Ключ: Повернення Чімі Авіли до правого крила. Факт: Осасуна міг практично закрити перебування. Фраза: «Ми знаходимося в трьох пунктах від досягнення цієї постійності практично», Ягоба Арразат. 1011911 1005179 ле/мг-пзм/кта/jap