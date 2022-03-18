Надаль йде з епопеєю до півфіналу і додає 19 перемог поспіль у 2022 році

Індійський Уеллс (США), 17 Мар Рафа Надаль кваліфікував цього четверга для півфіналу Індійського Уеллса, представивши непередбачуваний та суперечливий Нік Киргіос, перемогу, загорнуту в епоху, і з якою іспанська тенісистка продовжила свою виняткову непереможену смугу до 19 перемог у 2022 році. Іспанська тенісистка багато страждала, але закінчилася переважною у захоплюючому та важкому матчі проти Киргіоса 7-6 (0), 5-7 та 6-4 за дві години 46 хвилин Потрійний переможець Indian Wells (2007, 2009 і 2013), Надаль міг зіткнутися зі своїм співвітчизником Карлосом Алькарасом у півфіналі, якщо молодий іспанець переможе британця Камерона Норрі, що панує чемпіона Індійського Уеллса, у своєму чвертьфіналі сьогодні ввечері. НАЧАЛЬНИК dvp/автомобіль (фото)